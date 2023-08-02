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ТАСС

ЕС призвал РФ не использовать атаки беспилотников в Москве для интенсификации СВО

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Источник изображения: Михаил Терещенко/ ТАСС

В Евросоюзе подчеркнули, что "не имеют никакой информации" о происхождении этих БПЛА

БРЮССЕЛЬ, 1 августа. /ТАСС/. Евросоюз призвал Россию не использовать атаки беспилотников в Москве для эскалации боевых действий на Украине, подчеркнув, что "не имеет никакой информации о происхождении беспилотников, атаковавших Москву". Об этом заявила представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали на брифинге в Брюсселе.

"Россия не должна использовать эти факты для эскалации боевых действий на Украине", - заявила Массрали, подчеркнув, что ЕС "не имеет никакой независимой информации о деталях этого инцидента или происхождении беспилотников".

"Оружие, поставляемое по линии Европейского фонда мира, может быть использовано только для защиты территориальной целостности Украины", - добавила она.

В то же время она подчеркнула, что Еврокомиссия полагает, что Киев "имеет право использовать все необходимые средства для защиты своего суверенитета и территориальной целостности". 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Проекты
БПЛА
Евросоюз
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