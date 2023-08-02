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ТАСС

Россия и страны африканской мирной миссии завершают работу над заявлением по Украине

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: Валерий Шарифулин/ ТАСС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что РФ подготовила свой проект заявления и передала его ЮАР

ПРЕТОРИЯ, 1 августа. /ТАСС/. Страны африканской мирной миссии по Украине, в том числе Южно-Африканская Республика, и Россия завершают работу над совместным заявлением по итогам недавней встречи президента РФ Владимира Путина с коллегами из этих государств, состоявшейся в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель главы ЮАР Винсент Магвенья.

"Совместное заявление России и семи глав африканских государств, возглавляющих миротворческую миссию, находится в завершающей стадии согласования, - заявил он. - Как только завершится работа, заявление будет немедленно передано СМИ".

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что РФ подготовила свой проект заявления и передала его ЮАР.

Президент Путин провел встречу с участниками африканской мирной миссии в конце июля на полях состоявшегося в Санкт-Петербурге саммита Россия - Африка. Это вторые такие переговоры за лето. Первые состоялись 17 июня в Константиновском дворце. Тогда Путин, в частности, отметил, что Москва не отказывалась вести переговоры с Киевом и что именно украинские власти выбросили на "свалку истории" парафированный в Стамбуле в марте 2022 года проект договора. Тогда президент РФ также продемонстрировал своим собеседникам этот документ. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
ЮАР
Персоны
Путин Владимир
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