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Ростех

«Каскад» открытий

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Сегодня Краснодарскому приборному заводу (КПЗ) «Каскад» исполняется 50 лет. За полвека работы предприятие внесло достойный вклад в развитие страны, обеспечивая укрепление ее обороноспособности. В настоящее время «Каскад» продолжает решать важные задачи, от которых зависят технологический суверенитет, безопасность и благополучие государства. Деятельность предприятия направлена на развитие радиоэлектронной отрасли, на выполнение в установленные сроки гособоронзаказа. При этом особое внимание уделяется научно-техническому развитию, которое является плацдармом для создания новых технологий и продуктов в критически важных областях.

История КПЗ «Каскад» началась в далеком 1970 году, когда было принято решение о создании в Краснодаре производства по выпуску техники средств связи и управления. Работа стартовала стремительно, контуры будущих зданий стали появляться буквально через год, а строительство не останавливалось ни днем, ни ночью. В кратчайшие сроки – 1 августа 1973 года – завод был введен в число действующих предприятий.

Еще несколько лет продолжалась работа по возведению корпусов и оснащению их оборудованием. Одновременно создавались технические службы, производственные подразделения, сотрудников готовили к выпуску важной для страны техники, и уже в 1974 году завод приступил к серийному выпуску подвижных комплексов электросвязи.

Метод ускоренной подготовки производства сочетался с распространенным в то время девизом «Работай столько, сколько нужно». Сотрудники трудились в две смены, потому что понимали: это на благо Родины! Строился не только завод, но и инфраструктура вокруг него – жилые дома, детский сад, общежитие, котельная, насосная и бойлерная.

В 1977 году для разработки новых поколений техники организовывается отдельное конструкторское бюро «Селена». Тогда же были созданы первые поездные узлы связи «Десна» и «Состав», запущен серийный выпуск дизельной электростанции для питания тропосферных радиостанций Р412.

В 1980-е годы предприятие увеличило объемы промышленного производства в 3,5 раза, а к 1986 году проектная мощность была перекрыта в два раза. Номенклатура завода на тот момент составляла 12 наименований изделий. Популярностью пользовалась продукция 07, 08 разработки КБ «Селена».

Предприятие освоило производство спецтехники, за что в 1982 году было удостоено ордена Трудового Красного Знамени. Кроме того, за плодотворную работу многие работники предприятия в разные годы были награждены орденами и медалями, некоторых удостоили званий лауреатов Государственных премий.

В 1982-1990 годах начинается изобретательская деятельность. В конструкторском отделе появился творческий коллектив. Специалисты разработали десять изобретений, из них ввести в эксплуатацию удалось семь.

В 1985 году был создан стенд – имитатор неровностей дороги. Отметим, за многие годы его не раз реконструировали, и в наши дни стенд используется для проведения ходовых испытаний изделий на колесном шасси по трем категориям дорог.

Свой след в судьбе завода оставил и период распада Советского Союза, сопровождавшийся экономическим кризисом. Предприятие столкнулось со многими трудностями – отсутствие заказов на подвижные комплексы электросвязи, падение объемов производства, потеря 65% сотрудников. Наступил период затяжной перестройки промышленности и производства на заводе. Это был долгий путь поиска продукции и предмета деятельности.

Новая веха в развитии предприятия начинается с 2005 года – акционирования предприятия. В соответствии с указом президента России ФГУП «Краснодарский приборный завод «Каскад» был преобразован в ОАО «Краснодарский приборный завод «Каскад» и вошел в состав концерна «Созвездие». В этот период завод вновь получил заказы на изготовление и выпуск подвижных комплексов электросвязи 08-01, В-08-01, Р-149 МГ1-01, «Азимут». Выполнялись опытно-конструкторские разработки по теме «Листва», «Зарядье», «Размах 5, 6». Уже в 2012 году «Каскад» стал серийным поставщиком Р-4, 5, 6.

С каждым годом финансовое положение завода постепенно улучшалось. Появлялись новые госзаказы, увеличивался выпуск продукции, началась реализация программы промышленного перевооружения.

В 2017 году КПЗ «Каскад» стало частью холдинга «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех. Через два года в целях оптимизации научно-технического потенциала и производственных мощностей произошла реорганизация «Каскада» в форме присоединения к нему КБ «Селена».

Завод освоил производство техники специального назначения, в частности, машины «Листва», которая не имеет аналогов ни в России, ни в мире. Машина выполняет доразведку местности, а также временное блокирование или вывод из строя радиоэлектронных элементов взрывчатых устройств. По тому же принципу сконструирована специальная инженерная машина «Сурдинка».

В 2021 году «Каскад» стал разработчиком и единственным поставщиком пяти изделий в интересах силовых структур, а с 2022 года – уже семи.

За полувековую историю завод, как и оборонная отрасль в целом, пережил разные этапы: были как взлеты, так и падения. Предприятие обеспечивало выпуск продукции в соответствии с заданиями плановой экономики и боролось за выживание в период кризисов.

На сегодняшний день «Каскад» не только сохранил производственный, технологический и кадровый потенциал, но и преумножает достигнутое. Предприятие является одним из ведущих в стране по разработке и изготовлению комплексов телекоммуникаций специального назначения, аппаратуры систем связи и передачи информации.

«В условиях беспрецедентного санкционного давления и проведения специальной военной операции выполнение гособоронзаказа и обеспечение технологического суверенитета страны являются ключевыми приоритетами для КПЗ «Каскад». Мы стремимся к развитию производственной, научной, а также социальной сфер. Для этого у предприятия большой потенциал. Завод имеет необходимую испытательную базу – стенд собственной разработки для проведения проверок изделий на колесном шасси по трем категориям дорог. И самым главным двигателем прогресса являются люди – коллектив профессионалов. Специалистам «Каскада» по плечу не только выпускать уже заслужившую признание технику, но и разрабатывать новые образцы», – подчеркнул генеральный директор «Каскада» Руслан Кульбаев.

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Страны
Россия
Компании
Концерн «Созвездие»
КПЗ Каскад
Ростех
Росэлектроника
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