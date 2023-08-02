Otokar представила разведывательную версию ББМ "Акреп-2"

ЦАМТО, 1 августа. Турецкая компания Otokar на проходившей с 25 по 28 июля в Стамбуле 16-й Международной выставке оборонной промышленности (IDEF) представила разведывательный вариант бронемашины "Акреп-2" (AKREP II).

БРМ "Акреп-2" с колесной формулой 4x4 оснащена дистанционно управляемым модулем вооружения и обладает расширенными возможностями по ведению наблюдения. Готовая к экспорту машина может поставляться с различными системами вооружения и гибридным приводом.

Как сообщает Shepherd Media, Otokar разработала специализированную разведывательную версию бронемашины "Акреп-2" для удовлетворения возросшего спроса за рубежом. По информации компании, БРМ полностью прошла сертификацию и готова к производству.

Представленная на выставке БРМ "Акреп-2" была оснащена дистанционно управляемым модулем вооружения Keskin компании Otokar с 12,7-мм пулеметом и установленным на выдвижной мачте комплектом средств наблюдения, в состав которого входят дневные/ночные камеры и лазерный дальномер. В настоящее время лазерный целеуказатель не установлен.

Наводчик размещается позади слева, а оператор средств наблюдения сзади справа. Рабочие места оснащены большими дисплеями и элементами управления. Посадка и высадка экипажа осуществляется через боковые двери, однако имеется и люк в крыше.

Разведывательный вариант также оснащен камерами для обеспечения ситуационной осведомленности в секторе 360 град., системой спутниковой связи SATCOM для максимально быстрой передачи полученной информации. Кроме того, он оборудован акустической системой обнаружения выстрела.

Опционально могут быть установлены и другие системы вооружения, включая двухместную башню CSP 90LP компании John Cockerill, вооруженную 90-мм пушкой и 7,62-мм спаренным с ней пулеметом.

"Акреп-2" также была испытана с ДУМВ башенного типа Misrak компании Otokar, вооруженным 30-мм пушкой MK44 корпорации Northrop Grumman или 25-мм пушкой M242 в качестве альтернативы.

Версия с гибридным приводом была разработана и испытана, но в настоящее время большинство потенциальных покупателей "Акреп-2" предпочитают обычный силовой агрегат.