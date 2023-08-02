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Академия «Калашников» открывает набор на новый учебный год

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Академия «Калашников»
Академия «Калашников».
Источник изображения: АО «Концерн «Калашников»

В Академии «Калашников» стартовал первый этап конкурсного отбора на учебный год 2023/24. К поступлению приглашаются ученики 8–11 классов в возрасте от 13 до 17 лет. Обучение будет вестись по шести инженерным направлениям: «Аэро», «Информационные технологии», «Космос», «Нейро. Искусственный интеллект», «Промышленный дизайн» и «Робототехника». Для занятий по направлениям «Космос» и «Аэро» устанавливается минимальный возраст 14 лет.

Традиционно отбор проходит в несколько этапов.

Первый, включающий регистрацию на портале академии и прохождение онлайн-тестирования, стартует 1 августа и продлится до 7 сентября. Его итоги будут высланы на указанные при регистрации адреса электронной почты. Ребята, показавшие лучшие результаты, допускаются ко второму этапу, который предусматривает очное собеседование с педагогами в академии. Сроки его проведения – с 4 по 15 сентября. Результаты второго этапа и приглашения к зачислению будут разосланы с 18 по 20 сентября, после чего, с 21 по 30 сентября, состоится зачисление и прием документов. Сами занятия начнутся в октябре.

Академия «Калашников» – это юношеский технопарк, реализующий программы дополнительного обучения детей старшего школьного возраста по инженерным направлениям. Академия была открыта 19 сентября 2019 года акционерами ГК «Калашников» в Ижевске. За четыре года работы общее число обучающихся составило 1463 человека, которые стали авторами 290 уникальных проектов.

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