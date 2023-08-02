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В Кронштадте открыт Музей военно-морской славы, созданный с помощью ОСК

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Музея военно-морской славы
Музея военно-морской славы в Кронштадте.
Источник изображения: АНО "Остров фортов"

В День Военно-Морского Флота России в Кронштадте прошла торжественная церемония открытия Музея военно-морской славы, центральным экспонатом которого стала подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол», восстановленная с помощью предприятий Объединенной судостроительной корпорации.

Музей военно-морской славы – центральный объект культурно-просветительского комплекса туристско-рекреационного кластера, создаваемого в рамках проекта «Остров фортов» – был торжественно открыт в День ВМФ.

В мероприятии приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, начальник Главного штаба ВМФ — первый заместитель Главнокомандующего ВМФ России Александр Носатов, первый заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Александр Ломакин, заместитель Министра промышленности и торговли Российский Федерации Виктор Евтухов, руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу, заместитель генерального директора по инновационному и техническому развитию ОСК Василий Бойцов, ветераны ВМФ, представители общественных объединений военных моряков, а также предприятий и организаций, которые помогали создавать музей.

Кронштадтский морской завод, СПМБМ «Малахит», НИПТБ «Онега», ПО «Севмаш» (входят в ОСК), а также Объединенная судостроительная корпорация были отмечены благодарностями АНО «Острова фортов» за плодотворное сотрудничество и большой вклад в реализацию уникального проекта по передислокации, реставрации и музеефикации ценнейшего памятника истории российского флота – первой советской атомной подводной лодки.

Кронштадт © Акционерное общество «Объединенная судостроительная корпорация»

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Страны
Россия
Компании
Малахит С-ПМБМ
ОСК
Севмаш
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