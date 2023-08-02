Денис Мантуров посетил ВАСО в ходе рабочей поездки по промышленным предприятиям Воронежской области

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - Министр промышленности и торговли Денис Мантуров посетил промышленные предприятия Воронежской области, в том числе филиал ПАО «Ил» - ВАСО (входит в ПАО "ОАК" Госкорпорации Ростех).

На предприятии вице-премьера и губернатора сопровождали Управляющий директор ПАО «Ил» Даниил Бренерман и директор ВАСО Станислав Гретченко. Вице-премьер осмотрел опытный лайнер Ил-96-400М, созданный в рамках программы модернизации самолетов семейства Ил-96. Даниил Бренерман доложил вице-премьеру о ходе подготовки к первому полёту.

Самолет получит новые эксплуатационные и транспортные возможности за счет модернизации пилотажно-навигационного и радиосвязного оборудования, удлинения фюзеляжа на 9,35 метра и установки более мощных двигателей.

В ходе поездки Денис Мантуров обсудил с губернатором Воронежской области Александром Гусевым промышленный потенциал и достижения региона, а также инструменты поддержки и работу регионального фонда развития промышленности. В частности, было принято решение проработать вопрос о создании кластера радиоэлектронной промышленности.

«Мы с главой региона договорились создать кластер электроники в Воронежской области. Это сегодня крайне востребовано, тем более что микроэлектроника была высоко развита в Воронеже еще в советское время. Те компании, которые сегодня находятся в самостоятельном развитии. В этой связи логично было бы сформировать кластер. Отмечу, что по тем правилам, которые сегодня есть в Минпромторге при формировании кластерного подхода у предприятий-участников будет возможность получения от государства дополнительных преференций. Считаю, что сегодня это было бы крайне востребовано и полезно, особенно для тех компаний, которые находятся на стадии роста», - отметил Денис Мантуров.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев отметил необходимость развития научных производств.

«Мы видим как растут объемы производства и планы по производству до 2024 и в последующие годы. Конечно, без того, чтобы заниматься кадровой политикой, необходимо и увеличение численных составов предприятий. И без модернизации с этой задачей просто не справиться. Когда реализуются идеи создания кластеров радиоэлектронной промышленности, это поможет им системно выходить к органам государственной власти за поддержкой, не дублируя частные заявки, которые могут поступать от самих предприятий напрямую. Когда предприятия будут объединены, это гораздо более эффективно будет реализовываться. Со своей стороны тоже готовы в этом направлении с предприятиями работать, в том числе через региональный фонд поддержки промышленности, господдержки, которая существует по нашему 67 закону, по части поддержки инвестиций. Поэтому, уверен, что планы, которые есть у предприятий и планы которые будут Минпромторгом дополнительно транслированы, на наших предприятиях все будет исполнено», - сказал Александр Гусев.

ПАО "ОАК"