Эксперт: американцы хотят "приободрить" Зеленского

Эксперт Федоров: США невыгодно, чтобы Украина кратно увеличила военный потенциал
Сообщение о предстоящих на этой неделе американо-украинских переговорах о будущих гарантиях безопасности для Киева прокомментировал в эфире радио Sputnik президент Центра социальных и политических исследований "Аспект" Георгий Федоров.
Официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер сообщил, что США на этой неделе начнут переговоры с Украиной о будущих гарантиях безопасности для Киева.
"Мы привержены долгосрочным обязательствам в области обороны и помощи Украине, в создании инфраструктуры, которая сможет в долгосрочной перспективе сдержать Россию", – сказал Миллер.
Он уточнил, что предстоящий этап переговоров пройдет в виртуальном формате, в них примут участие заместители помощников глав внешнеполитических ведомств.
В эфире радио Sputnik президент Центра социальных и политических исследований "Аспект" Георгий Федоров высказал мнение, что предстоящие переговоры не дадут реального результата, американцы их проводят, чтобы "приободрить" украинское руководство.
Он не исключил, что в ходе переговоров Киеву будет обещан очередной транш военной помощи.