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РИА Новости

Эксперт: американцы хотят "приободрить" Зеленского

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Владимир Зеленский
Владимир Зеленский.
Источник изображения: © AP Photo / Carolyn Kaster

Эксперт Федоров: США невыгодно, чтобы Украина кратно увеличила военный потенциал

Сообщение о предстоящих на этой неделе американо-украинских переговорах о будущих гарантиях безопасности для Киева прокомментировал в эфире радио Sputnik президент Центра социальных и политических исследований "Аспект" Георгий Федоров.

Официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер сообщил, что США на этой неделе начнут переговоры с Украиной о будущих гарантиях безопасности для Киева.

"Мы привержены долгосрочным обязательствам в области обороны и помощи Украине, в создании инфраструктуры, которая сможет в долгосрочной перспективе сдержать Россию", – сказал Миллер.

Он уточнил, что предстоящий этап переговоров пройдет в виртуальном формате, в них примут участие заместители помощников глав внешнеполитических ведомств.

В эфире радио Sputnik президент Центра социальных и политических исследований "Аспект" Георгий Федоров высказал мнение, что предстоящие переговоры не дадут реального результата, американцы их проводят, чтобы "приободрить" украинское руководство.

"Надо понимать, что реальные гарантии безопасности Украине никто не может дать, если она не вступит в НАТО. А в НАТО она в ближайшее время не вступит, просто потому что это воюющая страна, плюс у нее вопросы с границами... Но поскольку американцам надо как-то приободрить Зеленского, они будут вести разговоры на эту тему, чтобы держать у него перед носом морковку", – считает эксперт.

Он не исключил, что в ходе переговоров Киеву будет обещан очередной транш военной помощи.

"Что-то Украине обязательно дадут или пообещают. Но какой-то радикальной помощи они все равно не дождутся, потому что США невыгодно, чтобы украинская сторона кратно увеличила свой потенциал. В том числе потому что это может создать новые угрозы для интересов США внутри Европы", – полагает Георгий Федоров.
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Россия
США
Украина
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