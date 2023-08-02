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Упорная борьба клубов-середняков в Группе D Лиги Конференций сезона 2022/2023

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Лига Конференций – это отличный турнир для скромных европейских клубов, которые не могут попасть в более сложную Лигу чемпионов или Лигу Европы. В ней болельщики могут смотреть игры любимых команд на европейской арене, и часто эти матчи ничем не уступают более статусным турнирам. Кстати, вы можете посетить 1xBet официальный сайт, чтобы делать свои ставки на такие матчи.


Europe Conference League.
Источник: UEFA

Весьма интересной была Группа D в сезоне 2022/2023, в которую попали такие клубы:

  • «Ницца», Франция.
  • «Партизан», Сербия.
  • «Кёльн», Германия.
  • ФК Словацко, Чехия.

В этом квартете довольно сложно выделить явного фаворита, так как все команды достаточно скромные по европейским меркам. Однако по мнению экспертов, больше всех шансов на первую строчку имел французский клуб, а команда из Чехии относилась к аутсайдерам. А посетив официальный сайт 1xBet, вы можете делать свои прогнозы на матчи этих команд.


Результат розыгрыша показал, что сразу три клуба были равны по силе и до последнего тура боролись за выход в плей-офф. В итоге «Ницца» и «Партизан» набрали по девять очков, показав одинаковую статистику игр – по две победы, три ничьих и одному поражению. Но по дополнительным параметрам именно «Ницца» заняла первое место, а сербский клуб остался на втором и перешел в стыковые матчи. Кстати, на все их будущие игры можно делать ставки в лайве www.1x-bet-uz.com/live.


«Кёльн» сыграл немного хуже, набрав восемь очков: по две победы, ничьи и поражения. Третье место, в отличие от ЛЧ и ЛЕ, не позволяют продолжить играть в еврокубках, поэтому клуб завершил свое выступление в турнире. ФК Словацко же набрал меньше всех очков – пять – и завершил розыгрыш на последнем месте. Но, а на будущие их матчи вы можете ставить в БК 1xBet.


Какие успехи были в стадии плей-офф


«Партизан» со второго места перешел в стыковые матчи, в которых должен был побороться за право играть в плей-офф турнира. Там их оппонентом стал скромный молдавский «Шериф». И если первую игру сербский клуб сумел выиграть со счетом 0:1, то в ответной уже «Шериф» одержал победу со счетом 1:3, вырвав путевку в плей-офф. Кстати, вы можете приложение 1xBet скачать для ставок, чтобы делать их в любом удобном для себя месте.


«Ницца» в одной восьмой встретилась тоже с «Шерифом», но в отличие от «Партизана», сумела добыть уверенную победу с общим счетом 4:1 по сумме двух игр. Но в одной четвертой соперником стал «Базель», оказавший достойное сопротивление. Так, первая игра завершилась счетом 2:2, а вторая минимальной победой «Базеля» со счетом 1:2. Это поражение выбило «Ниццу» с турнира. Но на будущие их достижения вы можете ставить в БК 1xBet, скачав приложение для ставок.

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