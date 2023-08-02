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ТАСС

СМИ: Словакия передала Украине две самоходные гаубицы Zuzana-2

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САУ Zuzana 2
САУ Zuzana 2.
Источник изображения: dmdgroup.sk

Как сообщил новостной портал sme.sk, Минобороны проинформировало ранее, что речь идет о двух из 16 гаубицах, производство которых в республике для ВСУ совместно финансируют Дания, Норвегия и Германия

БРАТИСЛАВА, 1 августа. /ТАСС/. Словакия передала украинской стороне еще две самоходные гаубицы Zuzana-2. Об этом со ссылкой на Министерство обороны республики сообщил новостной портал sme.sk.

Минобороны проинформировало ранее, что речь идет о двух из 16 самоходных гаубицах Zuzana-2, производство которых в Словакии для ВСУ совместно финансируют Дания, Норвегия и Германия. Они были переданы послу Украины представителями государственной акционерной компании KON TRUKTA-Defence, которая выпускает эти артиллерийские орудия. На церемонии передачи гаубиц присутствовали премьер-министр Словакии Людовит Одор и министр обороны республики Миртин Скленар.

Ранее Словакия передала Украине восемь гаубиц Zuzana-2. Самоходные орудия калибра 155 мм, производящие пять выстрелов в минуту, установлены на колесные шасси 8x8. Их дальнобойность достигает 41 км. Zuzana-2 состоит на вооружении словацкой армии. 

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Страны
Германия
Дания
Норвегия
Словакия
Украина
Продукция
Dana vz.77
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