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ТАСС

В Никарагуа заявили, что участвующие в конфликте на Украине страны НАТО хотят захватить РФ

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Даниэль Ортега
Даниэль Ортега.
Источник изображения: Reuters.

Президент страны Даниэль Ортега отметил, что это их "историческое стремление"

ГАВАНА, 1 августа. /ТАСС/. Президент Никарагуа Даниэль Ортега считает, что в конфликте на Украине принимают участие страны НАТО, которые стремятся "захватить и оккупировать" Россию.

"Это историческое стремление [западных стран] захватить и оккупировать Россию <...>. Это война во главе с НАТО, США, пытающихся уничтожить Россию с целью утвердиться в качестве хозяев планеты", - заявил Ортега, чьи слова приводит в понедельник новостной портал El 19 Digital.

Президент также отметил, что конфликт на Украине "ослабляет экономику тех же европейских стран и США, которые кажутся пока сумасшедшими, полагая, что можно добиться победы НАТО".

Ранее Ортега назвал США "дирижером международного террористического оркестра", который использует Украину для того, чтобы найти способ избавиться от России. Он также заявлял, что Россия ведет бой за мир и "против фашистов". 

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Страны
Никарагуа
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
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