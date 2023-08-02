Лукашенко не думает, что придется применять ядерное оружие

Лукашенко надеется, что ядерное оружие, размещенное в Белоруссии, применять не придется

МИНСК, 1 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не считает, что придется применять размещенное на белорусской территории российское ядерное оружие.

"Ядерное оружие – это безопасность... Не дай бог придется использовать это оружие. Я все-таки надеюсь, этого не будет", - сказал Лукашенко на встрече с жителями агрогородка Беловежский в Каменецком районе Брестской области. Слова президента приводит издание Sputnik.

Глава государства отметил, что размещенное в Белоруссии ядерное оружие – это прежде всего фактор сдерживания агрессивных проявлений в отношении республики. По его словам, Минск оружием не бряцает, но готовится в любой момент защитить свою страну. "Мы люди мирные. Мы навоевались за свою историю… Я не хочу, чтобы мой народ, особенно при мне, воевал", - добавил Лукашенко.

Президент России Владимир Путин в марте заявил, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Российский лидер подчеркнул, что Россия не нарушит международных обязательств и сделает то же, что в течение десятилетий делают США, размещая свое тактическое ядерное оружие в Европе. В июне президент России сообщил, что в соответствии с белорусско-российскими планами первые ядерные заряды доставлены на территорию Белоруссии, до конца года планы будут реализованы полностью.