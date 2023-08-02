Войти
РИА Новости

Лукашенко не думает, что придется применять ядерное оружие

164
0
0
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

Лукашенко надеется, что ядерное оружие, размещенное в Белоруссии, применять не придется

МИНСК, 1 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не считает, что придется применять размещенное на белорусской территории российское ядерное оружие.

"Ядерное оружие – это безопасность... Не дай бог придется использовать это оружие. Я все-таки надеюсь, этого не будет", - сказал Лукашенко на встрече с жителями агрогородка Беловежский в Каменецком районе Брестской области. Слова президента приводит издание Sputnik.

Глава государства отметил, что размещенное в Белоруссии ядерное оружие – это прежде всего фактор сдерживания агрессивных проявлений в отношении республики. По его словам, Минск оружием не бряцает, но готовится в любой момент защитить свою страну. "Мы люди мирные. Мы навоевались за свою историю… Я не хочу, чтобы мой народ, особенно при мне, воевал", - добавил Лукашенко.

Президент России Владимир Путин в марте заявил, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Российский лидер подчеркнул, что Россия не нарушит международных обязательств и сделает то же, что в течение десятилетий делают США, размещая свое тактическое ядерное оружие в Европе. В июне президент России сообщил, что в соответствии с белорусско-российскими планами первые ядерные заряды доставлены на территорию Белоруссии, до конца года планы будут реализованы полностью.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
30.03.2023
Заявления Президента России по военно-политической тематике в интервью ВГТРК
29.09.2020
Горбачев следующему лидеру США: идите на контакт с Путиным, или начнется новая гонка вооружений (The Times, Великобритания)
28.09.2020
Российские хакеры внедрились в «Майкрософт»
29.09.2016
О какой угрозе России можно говорить?
18.12.2014
Российское ядерное оружие приближается к НАТО
08.12.2014
Белорусский главком зачастил в войска
30.07.2012
Бреши и окна в противоракетном зонтике страны
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.08 22:48
  • 53896
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.08 21:55
  • 0
Рейтинг - N2+ Онлайн казино на реальные деньги - ТОП лучших Online casino 2023 года
  • 01.08 19:49
  • 0
Рейтинг N1 Онлайн Казино России — Где Лучше Играть На Реальные Деньги В 2023 Году
  • 01.08 16:15
  • 1
Бизнес-омбудсмен Титов заявил, что Сачков не мог предать Родину
  • 01.08 16:13
  • 1
Немецкая пресса: Из-за ошибочной тактики ВСУ просто подарили лучшую в мире БМП CV90 русским к западу от Кременной
  • 01.08 16:05
  • 1
"Быстрее, чем что-либо в Черном море". CNN показал, какими дронами атаковали Крымский мост
  • 01.08 15:54
  • 1
Я в тебе вижу: интерактивная маска заменит слепым людям зрение
  • 01.08 15:43
  • 1
ВНИИ "Сигнал" предложил оснащать "Солнцепеки" сохраняющей жизнь экипажа системой
  • 01.08 07:38
  • 1
Военный парад в Пхеньяне в ознаменование 70-летия Победы в Отечественной освободительной войне. Ч.2
  • 01.08 04:14
  • 22
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 01.08 02:03
  • 1
Создание лунного корабля
  • 31.07 21:01
  • 3
Какое оружие Ким Чен Ын может дать России
  • 31.07 16:55
  • 1
Конференция в Вене выявила "войну глобального масштаба" против православия
  • 31.07 16:32
  • 4
Учебно-боевой самолет Як-130 модернизируют под выполнение спецзадач
  • 31.07 12:47
  • 2599
Как насчёт юмористического раздела?