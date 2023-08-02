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Индийский аппарат Chandrayaan-3 направился к Луне

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Луна
Луна.
Источник изображения: Владимир Сергеев / РИА Новости

Индийский космический аппарат Chandrayaan-3 завершил оборот вокруг Земли и направился к Луне. Об этом сообщает Индийская организация космических исследований.

Отмечается, что после серии маневров Chandrayaan-3 набрал достаточную высоту, чтобы прекратить вращение вокруг Земли и выйти на траекторию к Луне. Ожидается, что на лунной орбите Chandrayaan-3 окажется 5 августа.

Миссия Chandrayaan-3 была запущена 14 июля.

В ходе программы Индия планируется совершить первую в своей истории мягкую посадку на поверхность Луны. В Индийской организации космических исследований надеются, что это произойдет 23-24 августа.

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Страны
Индия
Компании
ISRO
Проекты
Луна
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