В Кремле прокомментировали видео боя российского танка с колонной ВСУ

Песков уверен, что героя ролика о схватке российского танка с техникой ВСУ наградят

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что действия экипажа российского танка, остановившего колонну из восьми бронемашин ВСУ, вызывают восхищение.

"Конечно, видели. Конечно, такой героизм, такой профессионализм, он вызывает восхищение и чувство гордости нашими военными. Это совершенно уникальные кадры, и ситуацию можно почти в учебниках разбирать", — сказал Песков, подтвердив, что в Кремле видели это видео.

Он выразил уверенность, что экипаж танка наградят.

На вопрос журналистов, поняли ли враги России, с кем они связались, посмотрев это видео, Песков ответил, что они, скорее всего, "поймут со временем".

Как ранее рассказал РИА Новости командир одного из подразделений, экипаж российского танка в одном бою уничтожил колонну бронетехники ВСУ на Запорожском направлении. Еще несколько машин удалось поразить противотанковыми управляемыми ракетами и артиллерией. При этом российский танк вышел из боя без серьезных повреждений.