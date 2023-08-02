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ЦАМТО

Elbit Systems поставит 155-мм артиллерийские снаряды ВС Израиля

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155-мм/52 гаубица Elbit Systems ATMOS
Командование морской пехоты Таиланда осматривает один из собранных на предприятии Weapon Production Centre (WPC) для армии Таиланда образцов израильской 155-мм/52 самоходной гаубицы Elbit Systems ATMOS на колесном шасси Tatra T815 VVN (6х6). Бангкок, декабрь 2015 года.
Источник изображения: Морская пехота Таиланда

ЦАМТО, 1 августа. Израильская компания Elbit Systems 31 июля объявила о подписании контракта общей стоимостью около 60 млн. долл. на поставку артиллерийских снарядов для Минобороны Израиля.

Точное количество заказанных боеприпасов не разглашается. Заявлено о намерении поставить "тысячи" 155-мм артиллерийских снарядов для артиллерийского корпуса ВС Израиля. Контракт будет выполнен в течение одного года.

По мнению генерального менеджера Elbit Systems Land Иегуды (Уди) Вереда, Elbit Systems имеет возможность быстро удовлетворить потребности вооруженных сил за счет ранее проведенных работ по расширению и модернизации производственной инфраструктуры.

Из-за конфликта на Украине 155-мм артиллерийские боеприпасы становятся дефицитным товаром на мировом рынке вооружений. В связи с этим ВС многих стран мира инициировали закупки дополнительных партий для увеличения собственных запасов и экспорта. Точный тип заказанных боеприпасов не раскрывается, однако в портфель предложений Elbit Systems входит улучшенный "супер фугасный" M454 (S-HE), разработанный как альтернатива запрещенным кассетным боеприпасам типа M483.

M454 несет осколочно-фугасную боевую часть цилиндрической формы, которая отстреливается из корпуса на траектории полета после активации электронным дистанционным взрывателем вышибного заряда над районом расположения цели. Боевая часть с готовыми поражающими элементами (стальные кубики или вольфрамовые шарики) опускается на парашюте, который для увеличения поражающего действия обеспечивает ее вертикальное ориентирование. Максимальная эффективность поражения легкой бронетехники и спешенной пехоты достигается при инициировании дистанционным взрывателем 3-кг боевой части на высоте 10-20 м над землей. Максимальная дальность стрельбы из 155-мм орудия с длиной ствола 39 калибров составляет 22 км (28 км при длине 52 калибра).

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Страны
Израиль
Украина
Компании
Elbit Systems
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