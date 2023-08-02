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РИА Новости

Слуцкий: пора накрыть шквалом огня центры принятия решений Киева

Разделы: Авиация
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Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Слуцкий предложил "накрыть шквалом огня" центры принятия решений Киева

МОСКВА, 1 августа/ Радио Sputnik. Председатель ЛДПР, глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий предложил в ответ на атаку беспилотников на Москву "накрыть шквалом огня" центры принятия решений Киева.

"Очередная попытка атаковать мирные объекты на территории России – это террористический акт, показывающий патологическую ярость киевской хунты, чье "контрнаступление" захлебнулось... Уверен, ответ Минобороны России последует незамедлительно. Пора накрыть шквалом огня центры принятия решений, с тем чтобы выжечь нацистскую заразу навсегда", – написал Слуцкий в Telegram-канале.

Председатель ЛДПР подчеркнул, что дроны запускает агентурная сеть, действующая на территории России.

"Органам правопорядка необходимо усилить контроль. Но и граждане должны быть настороже, быть собранными и внимательными, оперативно сигнализировать соответствующим ведомствам. Безопасность страны – наша общая задача", – сказал депутат.

Радио Sputnik сообщало, что советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк пригрозил увеличением количества атак дронов на Москву.

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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