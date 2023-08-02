Первый российский спутник «Марафон-IoT» отправят на космодром

Первый российский спутник для интернета вещей «Марафон-IoT» отправят на космодром в конце 2023 года. Об этом ТАСС сообщил гендиректор «Решетнева» Евгений Нестеров.

«Завершить изготовление и испытания космического аппарата, а затем отправить его на полигон запуска планируется в соответствии с программой — в конце четвертого квартала 2023 года», — сказал руководитель.

По его словам, работы по проекту идут полным ходом. В частности, завершается изготовление составных частей спутника-демонстратора. «Развернуты процессы отладки взаимодействия бортовой аппаратуры, разрабатывается программное обеспечение», — добавил Нестеров.

В декабре прошлого года гендиректор Опытного конструкторского бюро «Факел» Геннадий Абраменков заявил, что создан макет двигателя для коррекции и увода спутника «Марафон-IoT» с околоземной орбиты.

В ноябре того же года Нестеров заявил, что в 2025 году «Роскосмос» запустит более 130 космических аппаратов «Марафон-IoT» для интернета вещей.