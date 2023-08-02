Франция сохраняет лидерство на мировом рынке в сегменте многоцелевых вертолетов

ЦАМТО, 1 августа. В предстоящий 4-летний период (2023-2026 гг.) объем продаж новых многоцелевых вертолетов составит 789 машин на сумму 20,858 млрд. долл. в случае выполнения графиков поставок по текущим контрактам, заявленным намерениям и проводимым тендерам.

По оценке ЦАМТО, в прошедший 4-летний период (2019-2022 гг.) было поставлено на экспорт или произведено по лицензии не менее 618 новых многоцелевых вертолетов на сумму 15,586 млрд. долл.

Всего в период 2019-2022 гг. было экспортировано 927 многоцелевых вертолетов на сумму 16,015 млрд. долл. При этом объем продаж новых многоцелевых вертолетов составил 66,67% от общего количества и 97,32% от стоимости общемировых поставок.

В процентном выражении рост экспортных поставок новых многоцелевых вертолетов в 2023-2026 гг. по сравнению с 2019-2022 гг. составит в количественном отношении на 27,67% и на 33,83% – в стоимостном.

В 2019-2022 гг. средняя потребность в новых многоцелевых вертолетах на мировом рынке составила 155 машин в год. В 2023-2026 гг. ежегодный спрос возрастет до 197 ед.

По методике ЦАМТО в категорию "новые" включены поставки новых вертолетов стоимостью не менее 3 млн. долл., лицензионные программы, а также поставки из состава ВС стран-экспортеров, модернизированных до уровня практически новых машин с продленным сроком эксплуатации, цена которых на момент поставки составляет более 50% от стоимости нового вертолета того же типа на тот же период времени.

Ниже страны-поставщики ранжированы в рейтинге по количеству поставленных или планируемых к поставке многоцелевых вертолетов в период 2019-2026 гг. (следует отметить, что расположение стран в рейтинге по стоимостному объему поставленных и заказанных машин будет другим).

Первое место в рейтинге поставщиков с широкой линейкой многоцелевых вертолетов по периоду 2019-2026 гг. занимает Франция (445 машин на сумму 9,748 млрд. долл.).

В 2019-2022 гг. на экспорт было поставлено 296 новых вертолетов стоимостью 5,743 млрд. долл., в 2023-2026 гг. прогнозируемый объем продаж составляет 149 машин на сумму 4,006 млрд. долл.

Учитывая последние тенденции роста рынка, французские производители во втором 4-летнем периоде могут значительно увеличить свои показатели после завершения проводящихся международных тендеров. Однако необходимо отметить, что Франция лидирует в классе легких многоцелевых вертолетов, в отличие от России и США, которые поставляют в данном сегменте преимущественно вертолеты средней грузоподъемности.

Второе место в рейтинге по количественному параметру в период 2019-2026 гг. занимают США (359 машин на сумму 12,546 млрд. долл.).

В 2019-2022 гг. на экспорт было поставлено 119 машин на сумму 4,743 млрд. долл., портфель заказов на период 2023-2026 гг. составляет 240 новых вертолетов на сумму 7,803 млрд. долл.

Третье место по количеству поставленных и заказанных машин по периоду 2019-2026 гг. занимает Италия (358 машин на сумму 6,510 млрд. долл.).

В 2019-2022 гг. на экспорт была поставлена 121 машина на сумму около 2,719 млрд. долл., на 2023-2026 гг. текущий портфель заказов составляет 237 новых вертолетов на сумму 3,791 млрд. долл.

Четвертое место по количественному параметру в данной категории рынка по периоду 2019-2026 гг. с различными версиями многоцелевого транспортного вертолета Ми-17, а также Ка-32, Ка-226Т и "Ансат" занимает Россия (112 машин на сумму 2,068 млрд. долл.).

В 2019-2022 гг. на экспорт была поставлена 61 машина на сумму 1,084 млрд. долл., на период 2023-2026 гг. портфель заказов составляет 51 новый вертолет на сумму 983,5 млн. долл. Эта цифра для России не окончательная и по итогам 2023-2026 гг. она может возрасти.

Пятое место по периоду 2019-2026 гг. по количественному параметру с совместной европейской разработкой, вертолетом NH-90, занимает Германия (50 машин на сумму 3,928 млрд. долл.). Вертолеты этого типа отнесены на счет Германии как головного подрядчика программы.

В 2019-2022 гг. на экспорт было поставлено 20 новых вертолетов на сумму 1,285 млрд. долл., на период 2023-2026 гг. портфель заказов составляет 30 машин на сумму 2,643 млрд. долл.

Шестое место с недавними контрактами на поставку в 2019-2022 гг. производимых по американской лицензии вертолетов "Белл-412" и "Белл-407GXi" Колумбии, Сальвадору и Аргентине, занимает Канада (9 машин на сумму 68,4,0 млн. долл.).

В 2019-2022 гг. на экспорт был поставлен один вертолет на сумму 12,0 млн. долл., на период 2023-2026 гг. портфель заказов составляет 8 новых вертолетов на сумму 56,4 млн. долл.

Седьмое место с поставкой в 2023 году Маврикию вертолета ALH Mk.3 "Дхрув" на сумму около 10 млн. долл. занимает Индия.

По категории "тендер" в период 2025-2026 гг. планируется поставка 73 многоцелевых вертолетов на сумму 1,566 млрд. долл., что может внести некоторые коррективы в распределение стран-экспортеров в текущем рейтинге.

По методике ЦАМТО в категорию "новые" включены поставки новых многоцелевых вертолетов стоимостью не менее 3 млн. долл., лицензионные программы, а также поставки вертолетов из состава ВС стран-экспортеров, модернизированных до уровня практически новых машин с продленным сроком эксплуатации, цена которых на момент поставки составляет более 50% от стоимости нового вертолета того же типа на тот же период времени.

Более подробный материал (с таблицами и диаграммами) представлен в открытом доступе в разделе "Текущие аналитические материалы".