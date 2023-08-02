Войти
ЦАМТО

Подписан акт приемки ОИС "Евгений Горигледжан" в состав ВМФ России

157
0
0
Океанографическое исследовательское судно "Евгений Горигледжан"
Океанографическое исследовательское судно "Евгений Горигледжан".
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 1 августа. На ПСЗ "Янтарь" (входит в состав АО "ОСК") председателем государственной комиссии 31 июля был подписан акт приемки океанографического исследовательского судна (ОИС) "Евгений Горигледжан" в состав ВМФ России.

Работники предприятия и экипаж корабля готовятся к проведению церемонии подъема флага, дата которого будет определена заказчиком.

"Российские корабелы продолжают успешно строить с применением новейших и, что самое главное, отечественных технологий высокотехнологичные научно-исследовательские суда, раз за разом подтверждая свои высочайшие конструкторские и судостроительные компетенции. Каждое наше новое исследовательское судно уникально и обладает широким набором возможностей для изучения Мирового океана. Океанографическое исследовательское судно "Евгений Горигледжан", построенное на судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде, совсем скоро сможет внести свою лепту в продвижение нашей страны на этом направлении", – отметил статс-секретарь, замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

Океанографическое исследовательское судно "Евгений Горигледжан" названо именем генерального конструктора атомных подводных лодок специального назначения в ЦКБ МТ "Рубин" (входит в ОСК) Евгения Алексеевича Горигледжана. Проект ОИС разработан в Центральном морском конструкторском бюро "Алмаз" (входит в ОСК). Судно предназначено для проведения подводно-технических работ, экологического мониторинга морской среды, океанографической съемки придонного слоя и оказания помощи силам поиска и спасания на море.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Похожие новости
27.01.2010
Китайская авиационная газета опубликовала материал о ПАК ДА
01.07.2009
Генеральный директор ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова» Иван Поляков принял участие в III заседании Финансово–экономического Совещания
11.01.2009
Сокращение российской армии не затронет РВСН
16.07.2008
Алферов открыл во Владивостоке симпозиум по наноструктурам
25.01.2008
Депутат Госдумы от КПРФ предлагает прояснить в Минобороны ситуацию с планами перевода в Петербург главного штаба ВМФ
25.07.2007
США предлагают Индии истребитель пятого поколения F-35
24.01.2007
Президент Путин постарается спасти будущее российской военной авиации в Индии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.08 22:48
  • 53896
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.08 21:55
  • 0
Рейтинг - N2+ Онлайн казино на реальные деньги - ТОП лучших Online casino 2023 года
  • 01.08 19:49
  • 0
Рейтинг N1 Онлайн Казино России — Где Лучше Играть На Реальные Деньги В 2023 Году
  • 01.08 16:15
  • 1
Бизнес-омбудсмен Титов заявил, что Сачков не мог предать Родину
  • 01.08 16:13
  • 1
Немецкая пресса: Из-за ошибочной тактики ВСУ просто подарили лучшую в мире БМП CV90 русским к западу от Кременной
  • 01.08 16:05
  • 1
"Быстрее, чем что-либо в Черном море". CNN показал, какими дронами атаковали Крымский мост
  • 01.08 15:54
  • 1
Я в тебе вижу: интерактивная маска заменит слепым людям зрение
  • 01.08 15:43
  • 1
ВНИИ "Сигнал" предложил оснащать "Солнцепеки" сохраняющей жизнь экипажа системой
  • 01.08 07:38
  • 1
Военный парад в Пхеньяне в ознаменование 70-летия Победы в Отечественной освободительной войне. Ч.2
  • 01.08 04:14
  • 22
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 01.08 02:03
  • 1
Создание лунного корабля
  • 31.07 21:01
  • 3
Какое оружие Ким Чен Ын может дать России
  • 31.07 16:55
  • 1
Конференция в Вене выявила "войну глобального масштаба" против православия
  • 31.07 16:32
  • 4
Учебно-боевой самолет Як-130 модернизируют под выполнение спецзадач
  • 31.07 12:47
  • 2599
Как насчёт юмористического раздела?