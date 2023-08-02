Подписан акт приемки ОИС "Евгений Горигледжан" в состав ВМФ России

ЦАМТО, 1 августа. На ПСЗ "Янтарь" (входит в состав АО "ОСК") председателем государственной комиссии 31 июля был подписан акт приемки океанографического исследовательского судна (ОИС) "Евгений Горигледжан" в состав ВМФ России.

Работники предприятия и экипаж корабля готовятся к проведению церемонии подъема флага, дата которого будет определена заказчиком.

"Российские корабелы продолжают успешно строить с применением новейших и, что самое главное, отечественных технологий высокотехнологичные научно-исследовательские суда, раз за разом подтверждая свои высочайшие конструкторские и судостроительные компетенции. Каждое наше новое исследовательское судно уникально и обладает широким набором возможностей для изучения Мирового океана. Океанографическое исследовательское судно "Евгений Горигледжан", построенное на судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде, совсем скоро сможет внести свою лепту в продвижение нашей страны на этом направлении", – отметил статс-секретарь, замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

Океанографическое исследовательское судно "Евгений Горигледжан" названо именем генерального конструктора атомных подводных лодок специального назначения в ЦКБ МТ "Рубин" (входит в ОСК) Евгения Алексеевича Горигледжана. Проект ОИС разработан в Центральном морском конструкторском бюро "Алмаз" (входит в ОСК). Судно предназначено для проведения подводно-технических работ, экологического мониторинга морской среды, океанографической съемки придонного слоя и оказания помощи силам поиска и спасания на море.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".