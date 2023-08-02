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Военное обозрение

В США обнаружили новое месторождение редкоземельных элементов

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Источник изображения: topwar.ru

На территории США, в штате Вайоминг, обнаружены новые месторождения редкоземельных элементов. Об этом сообщает американская пресса, ссылаясь на полученную от одной из американских компаний, работающих в добывающей отрасли, информацию.

Сейчас компания подала заявки на аренду земельных участков, на которых находятся месторождения. Информацию об обнаружении месторождений компания получила после того, как были проведены соответствующие полевые исследования. Образцы XRF показывают содержание очень ценных элементов, включая неодим, празеодим и иттрий.

Отметим, что США давно пытаются добиться сокращения зависимости в сфере редкоземельных элементов от Китая. Один из главных страхов Вашингтона в противостоянии с КНР – то, что Пекин перекроет доступ к китайским редкоземельным элементам, которые используются в американской промышленности. Если это произойдет, по экономике США будет нанесен сильнейший удар.

Поэтому американские компании при поддержке государства работают над обнаружением и началом эксплуатации месторождений редкоземельных элементов на собственно американской территории. Помимо штата Вайоминг, месторождения таких элементов могут находиться также на Аляске и в штате Техас.

Единственный действующий рудник редкоземельных элементов пока расположен в Маунтин-Пассе, Калифорния. Однако добываемых там элементов явно недостаточно для покрытия потребностей в них американской промышленности, что и заставляет американские компании изыскивать новые возможности в сфере добычи редкоземельных элементов.

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Страны
Китай
США
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