Слуцкий считает, что атакующие БПЛА на территории России запускает агентурная сеть

Лидер ЛДПР призвал органы правопорядка усилить контроль, а граждан - быть настороже и оперативно сигнализировать соответствующим ведомствам

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Атакующие беспилотники скорее всего запускает агентурная сеть, действующая на территории России. Об этом написал во вторник в своем Telegram-канале лидер ЛДПР и глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.

"Очередная попытка атаковать мирные объекты на территории России - это террористический акт, показывающий патологическую ярость киевской хунты, чье "контрнаступление" захлебнулось. Очевидно, что беспилотные аппараты запускает агентурная сеть, действующая на нашей территории", - отметил парламентарий.

Слуцкий считает, что органам правопорядка необходимо усилить контроль, а гражданам нужно быть настороже и оперативно сигнализировать соответствующим ведомствам. "Безопасность страны - наша общая задача. Уверен, ответ Минобороны России последует незамедлительно. Пора накрыть шквалом огня центры принятия решений, с тем чтобы выжечь нацистскую заразу навсегда", - заключил Слуцкий.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что несколько БПЛА были сбиты средствами ПВО при попытке пролета в столицу, один из них долетел до Москвы-Сити, в результате поврежден фасад одной из башен на уровне 21-го этажа. Остекление нарушено на 150 кв. м. На месте происшествия работают экстренные службы.

Утром 30 июля Собянин сообщал, что на город была совершена атака украинских беспилотников. В результате незначительные повреждения получили фасады двух офисных башен Москвы-Сити, пострадал один человек. Позднее в Минобороны России уточнили, что один дрон был уничтожен в воздухе над территорией Одинцовского района Подмосковья, еще два подавлены и потерпели крушение на территории Москвы-Сити.