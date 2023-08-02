Минобороны Нидерландов получило предложения по поставке новых НАПЛ

ЦАМТО, 1 августа. Минобороны Нидерландов 28 июля объявило о получении ответов на запрос о предложениях по поставке четырех новых НАПЛ от трех судостроительных компаний.

В их числе: Naval Group, Saab Kockums и ThyssenKrupp Marine Systems. Об этом государственный секретарь по вопросам обороны Нидерландов Кристоф ван дер Маат уведомил Палату представителей парламента страны.

Ответы на запрос претенденты должны были подать в адрес МО не позднее 28 июля 2023 года. Теперь, после получения ответов, Министерство обороны может приступить к процедуре оценки и подготовки решения о присуждении заказа. Ожидается, что процедура будет завершена в первом квартале 2024 года.

Кандидаты также представили свои предложения о промышленном сотрудничестве в Министерство экономики и климатической политики (т.н. Соглашение о промышленном сотрудничестве). Целью подписания данного документа является укрепление оборонной промышленности и технологической базы Нидерландов. Данное предложение будет рассматриваться Министерством экономики и климатической политики отдельно от оценки Министерства обороны.

Как отметили в МО Нидерландов, подводные лодки являются одной из самых эффективных систем вооружения. Замена имеющихся ДЭПЛ станет крупнейшим проектом Минобороны на ближайшие годы. По оценке, с момента подписания контракта до принятия первых подлодок на вооружение пройдет около 10 лет.

В настоящее время ВМС Нидерландов эксплуатируют четыре ДЭПЛ класса "Валрус", принятые на вооружение в период с 1990 по 1994 гг. Со временем две подлодки будут сняты с вооружения и будут использоваться в качестве источника запчастей для оставшихся.

Как сообщал ЦАМТО, Министерство обороны Нидерландов сообщило, что направило трем судостроительным компаниям-кандидатам запросы о предложениях на постройку четырех новых НАПЛ 15 июня.

Новые подлодки предназначены для защиты торгового флота и боевых кораблей Нидерландов, морских путей сообщения, объектов морской инфраструктуры, обнаружения и уничтожения противника, высадки и эвакуации групп ССО, а также ведения разведки.