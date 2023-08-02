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ЦАМТО

В Хабаровском крае в 2024 году запустят серийное производство багги "Ерофей" для нужд СВО

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Багги "Ерофей" для работы в зоне СВО
Багги "Ерофей" для работы в зоне СВО.
Источник изображения: РИА Новости

ЦАМТО, 1 августа. Серийное производство тактических багги "Ерофей", предназначенных для спецоперации на Украине, запустят в Хабаровском крае в 2024 году, для этого строятся дополнительные производственные мощности, сообщает правительство региона.

Как напоминает "РИА Новости", серийным производством этих машин занимается предприятие ООО "Сониктранс". К марту было выпущено несколько образцов багги, прошедших испытания на военных полигонах ВВО, сообщал губернатор Михаил Дегтярев. Первая партия из пяти машин в мае была доставлена в зону СВО, затем в июне – три. В июле глава региона сообщал о еще одной партии, которая отправилась на фронт. До конца года произведут и доставят военным более 20 багги, заявил М.Дегтярев.

"Выйти на серийное производство багги планируется в 2024 году, для этого в настоящее время строится дополнительное производственное здание площадью 1,5 тыс. кв. м. После завершения строительства и установки необходимого оборудования предприятие выйдет на конвейерный способ сборки. В дальнейшем планируется работа по разработке и постановке на производство новых моделей багги под нужды заказчиков", – сообщается на сайте правительства Хабаровского края.

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Украина
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