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ТАСС

Зеленский заслушал доклады Залужного и Буданова

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Президент Украины Владимир Зеленский (в центре)
Президент Украины Владимир Зеленский (в центре).
Источник изображения: Ukrainian Presidential Press Service/ Handout via REUTERS

Президент Украины сообщил, что доклады содержали информацию о работе системы противовоздушной обороны, ситуации в приграничных областях и последствиях взрывов в Харькове и Кривом Роге

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что утром заслушал доклады, в том числе главнокомандующего вооруженными силами Валерия Залужного и начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилла Буданова.

"Утро началось с важных докладов <...>. Заслушал главкома Залужного по поводу ситуации на фронте <...>. Был и закрытый доклад начальника ГУР Буданова", - написал Зеленский в Telegram-канале.

По его словам, были представлены доклады о работе системы противовоздушной обороны, ситуации в приграничных областях и последствиях взрывов в Харькове и Кривом Роге.

Обычно Зеленский принимает доклады командования вооруженных сил на заседаниях ставки, как правило, они проходят в дневное время. 

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Украина
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