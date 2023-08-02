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Известия.ru

Экс-советник ЦРУ сообщил о неработающем западном «чудо-оружии» на Украине

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Federico Gambarini

Экс-советник ЦРУ Рикардс: западное «чудо-оружие» на Украине не сработало

Бывший советник ЦРУ Джим Рикардс заявил, что поставленная киевским властям западная техника не помогла Вооруженным силам Украины (ВСУ) достичь успеха в контрнаступлении, поскольку она в огромных количествах была уничтожена в ходе сражений. Об этом 31 июля он сказал в интервью YouTube-каналу London Real.

По словам Рикардса, «чудо-оружие» не сработало. Вооруженные силы (ВС) России успешно уничтожают немецкие танки Leopard 2 и отключают GPS у американского ракетного комплекса HIMARS. Рикардс выразил уверенность, что поставки истребителей F-16 будет ожидать такая же история.

Эксперт подчеркнул, что при таком неудачном развитии событий для Киева украинский конфликт может завершиться раньше, чем многие предполагают. Именно США, а не Россия, по мнению экс-советника, истощают свои резервы в ходе боевых действий, а контрнаступление ВСУ захлебывается из-за огромных потерь.

Ранее, 30 июля, сообщалось, что в США назвали западное оружие смертельной ловушкой для Украины. Экс-разведчик ВС Соединенных Штатов Скотт Риттер заявил, что немецкие танки Leopard оказались для неподготовленных украинских бойцов не «чудом», а «смертельной ловушкой». Он отметил, что надежды Киева в отношении западного оружия не оправдались и танки не смогли переломить ход противостояния.

27 июля спикер Госдумы Вячеслав Володин указал на неэффективность западного оружия в контрнаступлении ВСУ. Никакое новое оружие, которое западные страны захотят поставить Киеву, не повлияет на исход специальной военной операции (СВО) и не поможет президенту Украины Владимиру Зеленскому, сказал он.

До этого, 25 июля, врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что российские войска уже уничтожили около 30% от всей военной техники, которую страны Запада поставили киевскому режиму перед началом контрнаступления ВСУ.


Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
F-16
HIMARS
Leopard-2
Проекты
GPS
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