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ИноСМИ

Российские самолеты и дроны США оспаривают небо Сирии: опасные стычки

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Опубликовано предполагаемое видео ЧП с американским БПЛА над Черным морем
Опубликовано предполагаемое видео ЧП с американским БПЛА над Черным морем.
Источник изображения: © Пресс-служба Европейского командования ВС США

Американские беспилотники Reaper все чаще опасно сближаются с российскими Су-35 в небе Сирии, сообщает Jerusalem Post. И хотя президент Путин отметил, что "столкновений никто не хочет", риски с обеих сторон растут. Израильская газета высказывает мнение, что Путин своими словами призывает США не рисковать в Сирии.

Хотя в своих заявлениях российский лидер говорит о нежелании доводить до столкновения, все же они звучат скорее как угроза.

Россия повышает градус своей риторики касательно роли Соединенных Штатов в Сирии после серии инцидентов, в ходе которых российские военные самолеты преследовали или даже повреждали американские беспилотники.

В Сирии Соединенные Штаты применяют беспилотники Reaper, а недавно Пентагон перебросил на Ближний Восток истребители F-22, чтобы противостоять угрозам со стороны России. Американцы находятся в Сирии, чтобы бороться с исламистами из их так называемого "государства"* и оказывать поддержку Сирийским демократическим силам, однако сирийский ландшафт очень сложный, и Россия играет в нем важную роль, помогая сирийскому режиму президента Асада, в то время как Турция оккупирует часть территорий Сирии.

Как сообщает российское информационное агентство ТАСС, президент Владимир Путин заявил, что "Россия готова к любому сценарию", но она не хочет прямого военного столкновения с Соединенными Штатами: "Мы всегда готовы к любому сценарию, но открытой битвы никто не хочет, и по инициативе американской стороны в свое время мы создали специальный механизм для предотвращения этих конфликтов. У нас напрямую наши руководители определенных подразделений друг с другом общаются, имеют возможность проконсультироваться по любой кризисной ситуации. Это говорит о том, что никаких столкновений никто не хочет".

Россия обвиняет Соединенные Штаты в "опасных сближениях" с российскими самолетами, то есть она фактически выступает с теми же обвинениями, что и Вашингтон, повышая градус риторики и обостряя словесную войну. Россия надеется уравновесить претензии Соединенных Штатов, которые подкрепляются видеозаписями, сделанными беспилотниками.

В то время как заявления Соединенных Штатов подтверждаются материальными доказательствами, в настоящий момент нет никаких свидетельств того, что американские беспилотники сближались с российскими военными самолетами. Дроны Reaper летают не слишком быстро, особенно в сравнении с российскими истребителями (российские Су-34 и Су-35 могут развивать скорость, которая превышает скорость американских Reaper в четыре раза). Это как если бы мы сравнивали современные истребители с винтовыми самолетами времен Второй мировой войны.

Тем не менее, Россия продолжает настаивать на обоснованности своих обвинений в том, что американские дроны осуществляют "опасные сближения" с российскими истребителями в небе над северо-западной частью Сирии. Как сообщает агентство ТАСС, "авиация возглавляемой США международной коалиции с начала 2023 года 23 раза допустила опасные сближения с самолетами Воздушно-космических сил России в небе над Сирией", а "беспилотные летательные аппараты в течение июля 2023 года 340 раз нарушили безопасность полетов в Сирии", – только 27 июля "самолеты проамериканской коалиции восемь раз нарушили воздушное пространство Сирии".

Комментарии относительно возможного расширения масштабов конфликта в Сирии перекликаются с комментариями относительно Украины.

Комментарии Путина относительно возможного столкновения с американскими военными в Сирии интересно рассматривать в контексте опасений, что украинский конфликт может привести к столкновению с НАТО. Сейчас Россия повышает градус риторики касательно Сирии. Хотя в своих заявлениях Путин вроде бы говорит о нежелании доводить до столкновения, все же они звучат скорее как угроза, что такое столкновение действительно может случиться. Эти комментарии российского лидера были опубликованы во многих ближневосточных СМИ, включая Al-Ain. Это уже новый уровень российской риторики касательно Сирии.

Очевидно, Москва сосредоточилась на операциях американских беспилотников. Поскольку дроны летают медленнее и зачастую не оснащены никакими средствами защиты, России проще следить за ними, чем соперничать с более совершенными истребителями F-22. Кроме того, американские беспилотники осуществляют больше миссий над северо-западной частью Сирии – в районе Идлиба, Африна и в других областях, где развернуты турецкие оккупационные силы.

Такие экстремистские группировки, как остатки "Аль-Каиды"* и ИГИЛ* (террористические организации, запрещены в РФ), часто действуют в тех районах, где присутствуют турецкие силы и где свои операции проводят поддерживаемые Турцией сирийские повстанцы, наряду с другими группировками, такими как "Хайят Тахрир Аш-Шам"* (террористическая организация, запрещена в РФ). Таким образом, вполне возможно, что американские беспилотники находятся на северо-западе Сирии в первую очередь для наблюдения за экстремистскими группами и в ожидании появления целей.

Однако, с точки зрения России, эти беспилотники могут быть средством препятствования или сдерживания ее операций в Идлибе, направленных против действующих там террористических группировок. Это значит, что Россия, скорее всего, предпочла бы избавиться от "любопытных глаз" американских беспилотников. В целом, новые данные указывают на то, что число инцидентов между Соединенными Штатами и Россией в небе над Сирией растет.

Сет Францман (Seth J. Frantzman)

Комментарии читателей Jerusalem Post:

Jamie9260

В конце концов, Россия находится в Сирии на законных основаниях, и ее военные прибыли туда по просьбе сирийского правительства. Разве Соединенные Штаты могут похвастаться таким же статусом?

Mike de Bruxelles

Владимир, друг мой, прогоните наконец этих янки.

* террористические организации, запрещенные в РФ.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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