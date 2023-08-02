Запад в шоке. Он провалил войну с Россией за Африку

Небывалое единодушие, которое проявила Африка, отказавшись вводить санкции против России, шокировало Запад, пишет GT. В попытке склонить регион на свою сторону, Вашингтон и ЕС затеяли информационную войну против Москвы. Их усилия были тщетными — Черный континент остался верен более надежному партнеру.

27-28 июля в Санкт-Петербурге прошел второй саммит "Россия-Африка", который посетили 17 глав государств этого континента. Они, как и другие участники, в число которых вошли пять вице-президентов и четыре главы правительств, а также делегации многих стран, мужественно бросили вызов давлению Запада и приехали на это мероприятие. До начала саммита российские официальные лица заявляли, что Соединенные Штаты и Евросоюз пытались отговорить африканских гостей от поездки. Это утверждение было подтверждено публикацией враждебных передовых статей в западных СМИ.

Подавляющее большинство африканских государств так или иначе приняли участие в саммите, и всего пять стран континента отклонили приглашение. Если вспомнить, что чуть больше половины держав этого региона хотя бы раз проголосовали против России на ГА ООН с момента начала спецоперации на Украине, можно сделать вывод, что некоторые все же решили расширять свои связи с Москвой — вопреки разногласиям по поводу ситуации в Восточной Европе.

Политическое и медийное давление Запада не смогло испортить мероприятие, потому что африканские страны ценят помощь России в укреплении их суверенитета в эти непредсказуемые времена. Когда-то Советский Союз поддерживал их освободительные движения и впоследствии разными способами содействовал многим из них в строительстве своей государственности. К сожалению, Российская Федерация после обретения независимости столкнулась со многими внутренними проблемами и до недавнего времени не могла возобновить свою международную миссию.

Президент Владимир Путин попытался наверстать упущенное во время первого саммита "Россия-Африка", который состоялся в октябре 2019 года, но пандемия COVID-19, а затем прокси-война между НАТО и Москвой на Украине помешали реализации этого плана действий. Однако, несмотря ни на что, за почти четыре года, прошедшие с последней многосторонней встречи, российско-африканские связи не ухудшились. Существуют фактические подтверждения того, что для некоторых партнеров с Черного континента Москва стала важнее, чем когда-либо после 1991 года.

Антироссийские санкции Запада, введенные после начала спецоперации на Украине, принесли немало проблем сторонникам Москвы в Африке. Возникшие вопросы не смогла решить даже Черноморская зерновая инициатива, чье действие Россия недавно отказалась продлевать, обвинив Запад в невыполнении своей части сделки. Тем не менее на последнем саммите Путин пообещал до конца года бесплатно отправить зерно наиболее нуждающимся африканским государствам.

Это подводит анализ к другим аспектам саммита, поскольку на встрече речь шла не только об укреплении сельскохозяйственного сотрудничества между Россией и Африкой. В соответствии с темой "Мир, безопасность и развитие" на мероприятии за закрытыми дверями обговаривались и двусторонние военные связи с заинтересованными государствами, правда, подробности не были обнародованы из-за деликатности темы. Кроме того, обсуждались научная, энергетическая, финансовая, промышленная, институциональная, медийная и другие формы кооперации.

Все это объединяется одним фактором: всестороннее расширение российско-африканских отношений в каждой из сфер продвигает видение президента Путина, который считает необходимым помогать партнерам своей страны "укреплять национальный и культурный суверенитет", — он обещал это перед саммитом. Об этой концепции он регулярно говорил с самого начала спецоперации, которую считает необходимым условием для взаимовыгодного партнерства.

Здесь следует упомянуть, что ни одна африканская страна не присоединилась к антироссийским санкциям Запада, несмотря на огромное давление со стороны последнего. Это включает и тех, кто голосовал против Москвы на Генеральной Ассамблее ООН. Никогда прежде Черный континент не демонстрировал такого единодушия. Государства региона явно хотели показать международному сообществу, что они действительно независимы и больше не позволят бывшим колонизаторам диктовать свою политику.

Запад был шокирован этим беспрецедентным проявлением суверенитета, поэтому европейские и американские политики и СМИ развернули информационную войну против Москвы в отчаянной попытке убедить африканские страны наложить на нее санкции. Например, они распространяли ложные утверждения, что российские военные несут ответственность за разные ужасы, а также измышляли, что Москва использует голод на Черном континенте как оружие. Однако ни одно африканское государство не ввело ограничения, даже те, что не приехали на саммит.

Все они знают, что в их национальных интересах лучше всего сохранять стратегическую открытость и не сжигать мосты ни за кем из своих союзников, независимо от оказываемого на них внешнего давления. Исторически Россия считается надежным партнером, связи с которой в любой области, в которой захочет любая африканская страна, могут быть расширены. Она может помочь державам региона диверсифицироваться, учитывая их ранее непропорциональную зависимость от Запада, и дополнить их усилия по даже большему сближению с Китаем.

Москва не выдвигает никаких условий, оказывая сельскохозяйственную и военную помощи, а Пекин действует также в области инвестиций в инфраструктуру и предоставлении доступа к своим рынкам. Объединение этих форм сотрудничества укрепляет суверенитет африканских государств. Более того, две крупные державы искренни в своем желании углубить связи между народами, особенно в области академических обменов и обучении навыкам. Причина этого в том, что для них Черный континент — это в целом независимый полюс в формирующемся многополярном миропорядке.

В этом основная разница между США с ЕС и Россией с Китаем. Первые привязывают какие-то условия ко всем формам помощи с целью удержать Африку в подчинении, в то время как вторые никогда ничего подобного не делают, а, наоборот, хотят усилить подъем региона. Вашингтон и Европа не могут смириться с международным порядком, который они не возглавляют, в то время как Москва и Пекин стремятся построить честный и справедливый мир, в котором все страны будут равны независимо от их размера.

Зная это, можно лучше понять смысл второго саммита "Россия-Африка", который должен стать своего рода поддержкой со стороны России в адрес Форума китайско-африканского сотрудничества. Оба мероприятия проходят с интервалом в несколько лет, что дает достаточно времени для достижения прогресса в реализации принятых планов действий. Хотя Россия сравнительно поздно возобновила взаимодействие с Черным континентом, она более чем компенсирует эту задержку своей стратегической ролью, которую Москва играет в обеспечении сельскохозяйственных и военных нужд своих партнеров.

Автор: Андрей Корыбко (Andrew Korybko) — американский политический аналитик, базирующийся в Москве