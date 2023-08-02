"Время истекает". Украине определили срок на "захват" Мелитополя

ВСУ необходимо срочно добиться хоть каких-то результатов контрнаступления до начала распутицы, пишет The Telegraph. В следующем году давление на Украину со стороны Запада значительно усилится в связи с усталостью из-за длительной поддержки Киева, считает автор

Эта неделя стала переломным моментом в украинском контрнаступлении — а может, и во всем конфликте. <…> Украине предстоит перерезать сухопутный коридор между материковой Россией и полуостровом. Это будет означать тяжелую борьбу за выход к морю — при этом придется отбить у неприятеля города Токмак (здесь и далее в оригинале — "Томак", прим. перев.) и Мелитополь

Даже проникнуть сквозь первые российские укрепления было тяжело: отважные украинские саперы прошли чуть ли не самый густо заминированный участок в мире. Кроме того, российские минные поля усеяны танковыми ловушками и прикрываются авиацией и массированным артиллерийским огнем. В среднем, по оценкам, каждый квадратный километр этой земли усеян 1 500 противопехотными и противотанковыми минами. После минных полей начинается первая из трех ступеней российской траншейной сети и уходит на несколько километров вглубь: там расположены одни из лучших российских бойцов, чтобы свести украинские атаки на нет.

Все это может показаться многообещающим, но время — самый неумолимый ресурс на поле боя — увы, работает против стойких украинцев. Следующий этап контрнаступления — даже быстрый захват территории Запорожской и Мелитопольской областей (так в оригинале, прим. перев.) — потребует многих недель ожесточенных боев.

Однако скоро наступит пресловутая украинская распутица или бездорожье, когда проливные дожди и летние паводки превращают земли на востоке Украины в топкое болото, затрудняя наступательные маневры и штурм бронетехники.

Именно с этим столкнулись наполеоновские войска во время вторжения в Россию в начале XIX века, а гитлеровцы — во время наступления на Москву осенью 1941 года. В итоге обе армии потерпели катастрофу. Этой осенью украинцам придется иметь дело на родной земле еще и с этим врагом — помимо российских оккупантов.

Поэтому у Украины не останется иного выбора, кроме как с новыми силами идти вперед в суровые зимние месяцы в расчете на то, чтобы стремительно перебросить бронетехнику по замерзшей земле, пока российские призывники зябнут в застывших окопах. А весной распутица вернется. Скорее всего, это и будет конец контрнаступления.

Учитывая, что предстоящие выборы на Западе наверняка "съедят" имеющийся политический капитал и скажется усталость от конфликта, у Украины, быть может, осталось всего несколько коротких драгоценных месяцев, чтобы отвоевать как можно больше территории — и как можно быстрее. В следующем году дипломатическое давление усилится, чтобы Украина согласилась на мир на тех или иных условиях — на радость перевооружающейся России и ее китайским спонсорам, стремящимся заморозить конфликт.

Украинский контроль над Мелитополем и Азовским морем значительно упрочил бы позиции Киева, если в следующем году на него обрушится усиленное давление мирового сообщества. Поэтому мы должны обеспечить украинские силы всем необходимым, и, что особенно важно, ускорить все обещанные поставки.

Роберт Кларк — директор по обороне и безопасности аналитического центра Civitas, бывший военный

Комментарии читателей:

Chris Green

В реальном мире рано или поздно наступит прекращение огня, при котором за Россией останется часть украинской территории. Там и будет проходить будущая граница.

Очевидно, что чем больше Украина вернет себе сейчас, тем лучше: вечно поддерживать ее никто не будет.

David Connolly

Автор статьи выдает желаемое за действительное.

Stephen Jones

Британская армия проводит много учений и испытаний к югу от Калгари, в провинции Альберта. Это удивительно жаркое и сухое место. Зимы здесь холодные, но сухие. За по-настоящему влажными зимами езжайте в Квебек. Следовательно, испытанный в Альберте "Челленджер 2" слишком тяжел для Украины — это 65-тонная махина. Именно поэтому российский парк танков сверхлегкий — в расчете на Генерала Бездорожье. Так что ничто не предвещает, что контрнаступление Киева ускорится — а зимой его в любом случае остановит Генерал Мороз.

Roger Preston

Ого, еще один военный эксперт — сколько же вас развелось. В окопах бы такие пригодились.

Ian Davies

Неужели я один, кого пугает эта эскалация? От всех этих воинственных разговоров единственным выходом остается крупная победа одной из сторон — и разгромное поражение другой.

Stephen Jones

Украина, как Канада или Уэльс, многоязычная страна. Это факт, к тому же натовская техника хорошо горит — даже очень. Скорейший способ положить конец конфликту — это чтобы Киев признал права русскоязычных. Вот и все, что требуется.

Alternative Thinker

Вы действительно думаете, что среднему невежественному американцу не наплевать на Украину? Они же видят, как десятки миллиардов казенных долларов утекают в страну, которую большинство даже не найдет на карте.

Между тем США и есть Запад — это они снабжают Киев деньгами и оружием.

В Европе Франция и Германия уже отчаянно хотят, чтобы конфликт поскорее кончился — пусть даже на условиях Путина.

Испанские СМИ кажутся весьма нейтральными: там публикуют статьи об уничтожении украинской бронетехники и ключевых российских системах вроде боевого вертолета Ка-52.

Только у нас в Великобритании правительство и основные СМИ нагнетают истерику, чтобы мы поддерживали Украину и впредь.

Никакого "единого Запада" нет и в помине, и чем раньше люди это осознáют, тем быстрее мы остановим эту бессмысленную опосредованную войну.

R Pointer

Русские к этому готовились и наверняка учли и помощь Запада, и возможные условия мира. Нуланд и компания стремятся затянуть конфликт как можно дольше, но, как многие начали понимать, что Запад лишь цинично эксплуатирует Украину, тогда как Россия все это время показывала, что готова искать компромисс.

ALEX BERKA

Нельзя рассчитывать, что Украина будет вечно жертвовать своими мужчинами и женщинами и их потомством в защиту европейских ценностей и свободы. Им нужно или превосходное оружие, или нечто более решительное.

Joseph Bloggs

Так вот какая новая разнарядка от МИ-6, как подготовить общественность к неизбежному: "Мы бы поколотили этих русских, если бы не эта чертова грязь! У нас и тактика была безупречная, и оружие непобедимое, но вот эта распроклятая грязь, так ее…"

Noel Stevens

Так, и сколько десятилетий это, по-вашему, должно продолжаться?

Jamie Cairns

Не верю ни единому слову. Победа России — всего лишь вопрос времени.

David Eades

Кончайте эту опосредованную войну. Пусть Россия забирает Крым — все равно его завоевала еще Екатерина Великая, большинство населения там русские, а украинский он лишь с 1954 года, когда его передал в состав УССР украинец Хрущев. В времена СССР это все равно была лишь одна из республик. Западные либеральные элиты разжигают конфликт, но все больше и больше европейцев задаются вопросом, почему наши драгоценные ресурсы разбазариваются на его затягивание, хотя это путь в никуда.

Kevin Turvey

Путин в итоге добьется своего — пути назад для него уже все равно нет. Он бы не вводил войска, не прикинув всех возможных результатов. Теперь он наверняка ждет, когда воля Запада снабжать Украину деньгами и оружием иссякнет.

MICHAEL THOMAS

Украина не в том положении, чтобы вести войну на истощение. Украинцы закончатся гораздо раньше, чем русские.

Andrew Smith

Только это НАТО воюет против России. Ничего личного, только деловые интересы.

Роберт Кларк — директор по обороне и безопасности аналитического центра Civitas, бывший военный