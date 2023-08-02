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ТАСС

Польский генерал считает, что действия ВСУ нельзя назвать контрнаступлением из-за масштаба

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Солдаты ВСУ готовят реактивную систему залпового огня RAK-SA-12
Солдаты ВСУ готовят реактивную систему залпового огня RAK-SA-12.
Источник изображения: © Roman Chop

По словам Романа Полько, Украина по многим причинам ограничивает свои действия до небольших тактических движений

ТАСС, 1 августа. Действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) нельзя называть контрнаступлением из-за отсутствия масштаба и темпа. Об этом заявил агентству РАР польский генерал Роман Полько.

"Контрнаступление - это сильно сказано. Контрнаступление по определению - это действия на широком фронте крупными силами, проведение операций, явно свидетельствующих о взятии инициативы. Такого не очень видно. Нам этого хотелось бы, но этого на самом деле не видно", - добавил он.

"Украина по многим причинам, я не знаю, то ли подготовка, то ли отсутствие авиации, то ли недостаток артиллерии, ограничивает свои действия до небольших тактических движений, будь то в районе Бахмута или на юге", - сказал он, выразив надежду, что в будущем ситуация изменится.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня безуспешно предпринимает попытки наступления. 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ с начала контрнаступления потеряли более 26 тыс. человек. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении. 23 июля на встрече с лидером Белоруссии Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге он заявил о провале контрнаступления Киева. 

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