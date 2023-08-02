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РИА Новости

Командир экипажа Ка-52 рассказал об уникальных возможностях вертолета

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Ударный вертолет Ка-52
Ударный вертолет Ка-52.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Командир экипажа Ка-52 с позывным "Маяк" назвал вертолет уникальным из-за БКО

ЛУГАНСК, 1 авг - РИА Новости. Ударный вертолет Ка-52 является уникальным из-за установленных на нем высокотехнологичных систем, таких как бортовой комплекс обороны, рассказал журналистам командир экипажа с позывным "Маяк".

По его словам, бортовой комплекс обороны (БКО) в буквальном смысле оберегает экипаж вертолета – предупреждает об ударе противника и помогает безопасно уклониться от него.

"Вертолет Ка-52 является уникальным и, соответственно, на нем стоят уникальные системы. Самое первое - это БКО, система определяет как и пуск ракеты ПВО по нам, так и выполнение прицеливания", - сказал командир.

Он уточнил, что система сама просчитывает и выполняет противодействие, а также указывает, в какую сторону необходимо совершить маневр-уклонение.

"В случае необходимости система дает мне информацию о направлении безопасного выхода из сложившейся ситуации, то есть она мне говорит: "Уходи вправо", "Уходи влево", - уточнил военный.

Летный состав относится к этой технике с большим трепетом и любовью за ее надежность и эффективность на поле боя, а количество уничтоженной техники и живой силы противника только подтверждает ее эффективность.

"Это наш боевой брат, он вот так вот берет тебя, обнимает и постоянно бережет и сохраняет, насколько это возможно", - сказал командир экипажа.

Ка-52 "Аллигатор" - российский разведывательно-ударный вертолет нового поколения. Принят на вооружение российской армии в 2011 году. Боевая машина применялась во время операции ВКС РФ в Сирии. Помимо живой силы противника, способен уничтожать бронированную и небронированную технику, а также воздушные цели.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
Ка-52
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