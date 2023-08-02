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Начальник Генштаба ВС РФ проверил командный пункт на запорожском направлении

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов проинспектировал один из передовых командных пунктов на запорожском направлении. Об этом во вторник, 1 августа, сообщает Министерство обороны.

Во время визита Герасимов заслушал доклад генерал-полковника Александра Романчука по текущей обстановке, характеру действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) и выполнению российскими войсками боевых задач на Ореховском тактическом направлении.

«Начальник Генерального штаба <...> в ходе работы обратил внимание на своевременное выявление противника, нанесение по нему превентивных ударов и ведение контрбатарейной борьбы», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Накануне врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий отметил, что интенсивность обстрелов региона со стороны ВСУ уменьшилась вдвое. По его словам, это обусловлено большими потерями в рядах украинской армии.

До этого, 28 июля, военнослужащие Южного военного округа и Черноморского флота получили награды за отражение атак противника на ореховском направлении. Так, российские бойцы уничтожили в Запорожской области до 180 украинских боевиков, пять танков западного производства, в том числе Leopard. Это помогло сорвать планы ВСУ по прорыву обороны.


Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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