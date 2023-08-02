Инженер заявил, что вертолеты Ка-52 в зоне СВО в 90% случаев возвращаются без повреждений

Инженер с позывным Медведь рассказал, что одна из главных особенностей "Аллигатора" заключается в соосном расположении несущих винтов, а также отсутствии рулевого винта

ТАСС, 1 августа. Российские вертолеты Ка-52 "Аллигатор" в зоне СВО после выполнения задач в 90% случаев возвращаются на аэродромы без повреждений. Об этом рассказал журналистам инженер вертолета с позывным Медведь.

"Конечно, это (повреждения вертолета в ходе боевых задач — прим. ТАСС) — повседневная деятельность, и во время СВО такое происходит чуть ли не каждый десятый вылет. Где-то обшивку порвет <…>, естественно, задействуются все силы для восстановления и ввода в строй поврежденных машин", — рассказал Медведь.

Он добавил, что одна из главных особенностей этого вертолета заключается в соосном расположении несущих винтов и отсутствии рулевого винта, что позволяет намного увеличить маневренность машины. Также в зоне СВО используется и модернизированная версия с увеличенной площадью бронирования.

Зачастую вертолет работает по наземным целям с кабрирования, то есть задирая нос выше горизонта и запуская ракеты по навесной траектории, рассказал журналистам командир вертолета с позывным Маяк.

"Выход на атаку наземных целей с кабрирования необходим для того, чтобы не заходить в зону поражения вражеских ПВО. Неуправляемые ракеты летят гораздо дальше в таком случае. Система управления вооружения вертолета сама рассчитывает необходимые параметры, которые нужно задать", — пояснил Маяк.