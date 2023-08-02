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ТАСС

В России создали 3D-принтер для промышленного производства дронов

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Дрон «Лютик».
Дрон «Лютик».
Источник изображения: ТАСС

Разработка способна автоматизировать более 90% типовых задач и операций в производстве беспилотных аппаратов

НОВОСИБИРСК, 1 августа. /ТАСС/. Специализированный 3D-принтер для промышленного производства беспилотных летательных аппаратов создан в России. Разработка способна автоматизировать более 90% типовых задач и операций в производстве аппаратов, сообщили ТАСС в Фонде поддержки проектов НТИ в рамках форума "Архипелаг-2023".

"В России создали 3D-принтер для промышленного производства дронов. Разработка способна автоматизировать более 90% типовых рутинных задач и операций в производстве беспилотников, а также выпускать до 50 тыс. готовых комплектующих", - рассказали в фонде.

Производственный комплекс, как пояснили в фонде, способен серийно выпускать кронштейны и крепления рам, корпусы батарейных блоков, корпусы разведывательных авиационных судов в виде птиц, корпусы залпового запуска и подводного назначения.

По словам генерального директора фонда Вадима Медведева, российским специалистам удалось создать полноценный станок, способный выпускать беспилотные комплектующие по 50-100 изделий на один принтер. Он убежден, что разработку ждет большое будущее, так как рынок аддитивного производства "неуклонно растет". "В 2022 году он составлял 7 млрд руб., а через 5 лет превысит 17 млрд руб.. Фактически мы получаем возможность сделать не просто комплектующие для беспилотников, а красивые и стильные детали корпуса для будущего дрона. В России это немаловажно", - добавил Медведев.

По его мнению, новая разработка способна сэкономить более 80% фонда оплаты труда. 

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