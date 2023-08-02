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Вестник Мордовии

На уровне лучших мировых образцов: в КНДР выпускают дальнобойные ПТУР

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Источник изображения: Фото: ЦТАК

В Северной Корее выпускаются аналоги израильских ракетных комплексов Spike NLOS, способные уничтожать танки, БМП, БТР, малые корабли, укрепленные объекты и др. Их дальность неизвестна, но, если судить по израильской разработке, то надо учитывать, что она бьет на 25000 метров.

Источник изображения: Фото: ЦТАК

Как отмечает "Российская газета"(проект "Русское оружие"), в качестве носителя могут использоваться вертолеты, катера, бронетранспортеры, получившие обозначение М2010. Последние, внешне очень похожие на БТР-80, но имеющие колесную формулу 6х6, в этой версии показали на военном параде в Пхеньяне в 2018 году.

Источник изображения: Фото: ЦТАК

На крышах их корпусов смонтирована вращающаяся башенная установка с открывающимся верхом, она имеет восемь пусковых контейнеров. В недавно появившемся в социальных сетях презентационном видеоролике, рассказывающем о достижениях оборонной промышленности Северной Кореи, впервые была продемонстрирована версия, выполненная на легком двухосном бронеавтомобиле. Именно запущенная с него ракета вдребезги разнесла макет южнокорейского танка К2 K-2 Black Panther.

Источник изображения: Фото: ЦТАК

Кроме того, в КНДР выпускаются противотанковые комплексы с лазерным наведением, платформой для них стали БТР, при создании которых конструкторы вдохновлялись компоновочной схемой американских Stryker. Также во вращающемся боевом модуле имеется один 30-мм автоматический гранатомет и пять ПТУР с тандемными боевыми частями и дальностью применения не менее 5000 метров.

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Страны
КНДР
Россия
США
Южная Корея
Продукция
K2
Spike NLOS
Stryker
БТР-80
Проекты
ИТ
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