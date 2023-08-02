В МИД заявили о росте интереса африканских стран к российскому оружию

МИД РФ: Африка видит по СВО, что оружие России превосходит западное

Африканские страны наблюдают за ходом боевых действий на Украине и видят, что российское оружие превосходит по качеству западное, из-за этого интерес к нему растет. Об этом 31 июля заявил посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата Форума партнерства Россия – Африка Олег Озеров.

«(Специалисты. — Ред.) внимательно изучают опыт боевых действий и смотрят на то, что российское оружие по качеству значительно превосходит хваленое западное вооружение, видят результаты применения этого вооружения на поле боя, и интерес к нему растет», — сказал он в передаче «Большая игра» на Первом канале.

Также Озеров отметил, что военно-техническое сотрудничество в России находится на высоком уровне и быстро развивается совместно с Африканским континентом. Именно там и производятся изучение и аналитика, сказал он.

Ранее, 30 июля, сообщалось, что в США назвали западное оружие смертельной ловушкой для Украины. Экс-разведчик ВС Соединенных Штатов Скотт Риттер заявил, что немецкие танки Leopard оказались для неподготовленных украинских бойцов не «чудом», а «смертельной ловушкой». Он отметил, что надежды Киева в отношении западного оружия не оправдались и танки не смогли переломить ход противостояния.

27 июля спикер Госдумы Вячеслав Володин указал на неэффективность западного оружия в контрнаступлении ВСУ. Никакое новое оружие, которое западные страны захотят поставить Киеву, не повлияет на исход специальной военной операции (СВО) и не поможет президенту Украины Владимиру Зеленскому, сказал он.

До этого, 25 июля, врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что российские войска уже уничтожили около 30% от всей военной техники, которую страны Запада поставили киевскому режиму перед началом контрнаступления ВСУ.

Президент России Владимир Путин 23 июля на переговорах со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил о провале контрнаступления Киева. По словам российского лидера, в ходе боестолкновений российскими силами было уничтожено рекордное количество западной техники. Лукашенко, в свою очередь, указал, что при таком количестве ликвидированной военной техники можно оценить, сколько своих солдат потеряли ВСУ.

21 июля сам Зеленский признал, что контрнаступление идет очень тяжело ввиду медленных поставок вооружений Киеву со стороны стран Запада. По словам украинского лидера, киевские власти не рассчитали необходимое для подготовки контрнаступления время.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.