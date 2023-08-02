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Возможная поставка Румынии американских плавающих бронетранспортёров AAV7

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Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) 27 июля 2023 года направило Конгрессу США уведомление о планируемой возможной продаже Румынии по линии американской программы межправительственных зарубежных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) 21 плавающего амфибийного гусеничного бронетранспортёра серии AAV7 и машин на его базе. Данная продажа одобрена Государственным департаментом США. Общая стоимость предполагаемой поставки оценена в 120,5 млн долл США, включая штатное оборудование и пакеты обучения и технической поддержки.

Плавающий амфибийный гусеничный бронетранспортёр AAVP-7A1 морской пехоты США (с) министерство обороны США

Согласно уведомлению, в поставку по запросу правительства Румынии должны войти 16 линейных плавающих бронетранспортёров AAVP-7A1, три командно-штабные машины AAVC-7A1 и две бронированные ремонтно-эвакуационные машины AAVR-7A1. В поставку должны быть включены также 16 пулеметов М2НВ калибра 12,7 мм, пять 7,62-мм пулеметов М240B, неуказанное количество 40-мм автоматических противопехотных гранатомётов Mk 19, тепловизионные прицелы M36E T1, комплекты дополнительной защиты Enhanced Applique Kit (EAAK) и другое снаряжение и имущество. Генеральный подрядчик поставки пока не определён.

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  • В новости упоминаются
Страны
Румыния
США
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