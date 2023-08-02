Войти
Известия.ru

Шойгу поздравил специалистов материально-технического обеспечения с праздником

160
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости

Министр обороны России Сергей Шойгу 1 августа поздравил с профессиональным праздником специалистов материально-технического обеспечения и обратил внимание на их профессиональный и ответственный подход к делу, а также на роль в поддержании боеспособности Вооруженных сил (ВС) РФ.

«Сегодня личный состав органов материально-технического обеспечения, благодаря высокому профессионализму и ответственному подходу к делу, успешно выполняет поставленные задачи, в том числе в зоне проведения специальной военной операции, вносит весомый вклад в поддержание боеспособности Вооруженных Сил Российской Федерации», — говорится в соответствующем приказе министра обороны РФ, распространенном оборонным ведомством в Telegram-канале.

Как отметил Шойгу, тыловые службы занимают важное место в строительстве и совершенствовании ВС РФ и помогают одерживать победы во время боевых действий на протяжении всей своей истории.

Во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов специалисты тыла решали самые важные вопросы по поводу снабжения войск транспортом, топливом, продовольствием и вещевым имуществом, а также создавали необходимые запасы материальных средств, организовывали транспортное, медицинское и другие виды обеспечения армии, напомнил Шойгу.

«Поздравляю всех с праздником! Желаю крепкого здоровья, счастья и новых успехов на благо Отечества!», — заключил Шойгу.

День Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации отмечается ежегодно 1 августа.

Работу «тыловиков» в зоне проведения специальной военной операции (СВО) ранее показал корреспондент «Известий» Александр Морозов. Он рассказал, что всего деятельность российских войск поддерживает более 20 разноплановых подразделений. Среди них, например, уникальный банно-прачечный поезд из состава группировки войск Центрального военного округа. Здесь бойцы могут попариться в бане, постричься, починить вещи и снаряжение, а также поесть горячей пищи.


В сутки состав может принять более тысячи военнослужащих, а его электростанция способна обеспечить энергией небольшой населенный пункт. Впервые такие поезда появились еще в годы Русско-японской войны в начале прошлого столетия.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Похожие новости
23.03.2023
Шойгу: США существенно наращивают военное присутствие в АТР для сдерживания РФ и Китая
05.04.2022
На базе Военного инновационного технополиса "ЭРА" создан новый кадетский корпус "Школа технологий будущего"
11.11.2021
Министры обороны стран СНГ утвердили План совместных мероприятий на 2022 год
21.09.2020
Пограничный синдром: у берегов России резко выросла активность НАТО
28.02.2019
Шойгу назвал уникальной работу по расчистке русла Буреи в столь короткие сроки
29.08.2018
Завершились госиспытания новейшего тягача для стратегических ракетных комплексов
22.06.2016
Конкурсная пристрелка
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.08 22:48
  • 53896
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.08 21:55
  • 0
Рейтинг - N2+ Онлайн казино на реальные деньги - ТОП лучших Online casino 2023 года
  • 01.08 19:49
  • 0
Рейтинг N1 Онлайн Казино России — Где Лучше Играть На Реальные Деньги В 2023 Году
  • 01.08 16:15
  • 1
Бизнес-омбудсмен Титов заявил, что Сачков не мог предать Родину
  • 01.08 16:13
  • 1
Немецкая пресса: Из-за ошибочной тактики ВСУ просто подарили лучшую в мире БМП CV90 русским к западу от Кременной
  • 01.08 16:05
  • 1
"Быстрее, чем что-либо в Черном море". CNN показал, какими дронами атаковали Крымский мост
  • 01.08 15:54
  • 1
Я в тебе вижу: интерактивная маска заменит слепым людям зрение
  • 01.08 15:43
  • 1
ВНИИ "Сигнал" предложил оснащать "Солнцепеки" сохраняющей жизнь экипажа системой
  • 01.08 07:38
  • 1
Военный парад в Пхеньяне в ознаменование 70-летия Победы в Отечественной освободительной войне. Ч.2
  • 01.08 04:14
  • 22
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 01.08 02:03
  • 1
Создание лунного корабля
  • 31.07 21:01
  • 3
Какое оружие Ким Чен Ын может дать России
  • 31.07 16:55
  • 1
Конференция в Вене выявила "войну глобального масштаба" против православия
  • 31.07 16:32
  • 4
Учебно-боевой самолет Як-130 модернизируют под выполнение спецзадач
  • 31.07 12:47
  • 2599
Как насчёт юмористического раздела?