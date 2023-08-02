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ТАСС

Бразилия настаивает на присутствии России на переговорах по Украине

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Бразилиа
Бразилиа.
Источник изображения: dzeninfra.ru

Также Бразилиа считает, что во встрече "должны принимать участие китайцы"

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 31 июля. /Корр. ТАСС Андрей Улинкин/. Правительство Бразилии намерено направить своего представителя в Джидду для участия в очередной встрече по Украине, однако настаивает, чтобы переговоры проходили в присутствии России и при участии КНР. Об этом ТАСС сообщил источник в администрации президента южноамериканской республики.

"Бразилия должна направить кого-то в качестве представителя, пока не знаем на каком уровне, решения об участии [специального помощника президента Бразилии по международным вопросам] Селсу [Аморима] еще не принято, даже в формате видеоконференции", - сказал он. По словам представителя администрации президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, Бразилиа вновь заявила организаторам, что во встрече "должны принимать участие китайцы", а также, что на любых переговорах необходимо "присутствие русских".

"Мы уже говорили об этом [на предыдущей встрече в конце июня] в Копенгагене: невозможно проводить переговоры с самим собой, поэтому к переговорному процессу необходимо привлечь российскую сторону", - добавил он. 

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Страны
Бразилия
Китай
Россия
США
Украина
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