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Военное обозрение

Первый за 30 лет новый ядерный реактор запустят в США

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Источник изображения: topwar.ru

Пока в Европе идут по пути отказа от ядерной энергетики и перехода на экологичные источники энергии в Соединённых Штатах открывают новые ядерные реакторы.

Как пишет газета Financial Times, в американском штате Джорджия готовятся запустить ядерный реактор на АЭС Vogtle – первый ядерный реактор, построенный в США за последние 30 лет.

Издание напоминает, что строительство реактора затянулось на семь лет дольше, чем планировалось и отмечает, что это ударило значительным образом по бюджету страны. По данным Financial Times, ядерный реактор в Джорджии обошелся государству в баснословную сумму в 30 миллиардов долларов, хотя изначально запланировано было потратить на его строительство 14 миллиардов. Это в разы выше стоимости российских реакторов.

Реактор, готовящийся к запуску, является третьим по счету на АЭС Vogtle и имеет мощность 1100 мегаватт. Его должны были ввести в строй еще в 2016 году. На этой АЭС строится и четвертый реактор, запуск которого запланирован на начало 2024 года.

На данный момент два энергоблока атомной станции в Джорджии имеют мощность 2430 мегаватт. После ввода в эксплуатацию всех энергоблоков АЭС Vogtle займет второе место в США по объему вырабатываемой электроэнергии после ГЭС «Гранд-Кули» в штате Вашингтон.

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Страны
США
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Ядерный щит
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