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Военное обозрение

Минск и Тегеран подписали меморандум о военном сотрудничестве

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Источник изображения: topwar.ru

Главы оборонных ведомств Белоруссии и Ирана Виктор Хренин и Мохаммад-Реза Караи Аштиани провели переговоры в Тегеране, что стало возможным благодаря сегодняшнему официальному визиту в иранскую столицу министра обороны РБ. Стороны подписали меморандум о сотрудничестве в военной сфере.

Вот что следует из сообщения Минобороны Беларуси:

По итогам встречи между министерством обороны Республики Беларусь и министерством обороны и поддержки вооружённых сил Исламской Республики Иран подписан меморандум о взаимопонимании и военном сотрудничестве наряду с планом двустороннего сотрудничества на этот год

Как уточнили в белорусском военном ведомстве, министры также обменялись мнениями по самым актуальным вопросам, стоящим на международной повестке дня. Обсудили они и вопросы, связанные с перспективой развития и взаимодействия в оборонной сфере.

Как отметил Хренин в беседе со своим иранским коллегой, коалиция западных государств под руководством США с самого начала победы Исламской революции в 1979 году всегда предпринимала усилия, направленные на то, чтобы не дать возможность стране нормально развиваться. В этой связи, глава белорусского оборонного ведомства сослался на восьмилетнюю ирако-иранскую войну, высоко оценив стойкость и мужество иранского народа. Как добавил он, тогда Иран под беспрецедентным санкционным и политическим давлением и устраивавшихся в республике многочисленных террористических актах в итоге сумел построить сильное и независимое государство.

В завершении разговора Виктор Хренин подчеркнул, что обе страны имеют схожие позиции в том, что касается отстаивания своего суверенитета, территориальной целостности и независимости.

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Страны
Белоруссия
Иран
США
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