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РИА Новости

В США высказались по поводу гарантий безопасности для Украины

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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне.
Источник изображения: © Sputnik / Артур Габдрахманов

США пока не уточняли, какие гарантии безопасности получит Украина после переговоров

МОСКВА, 31 июля/ Радио Sputnik. Гарантии безопасности для Украины будут ориентированы на долгосрочные оборонные обязательства, заявил официальный представитель Госдепа Мэтью Миллер.

"Я бы пока не хотел комментировать исход переговоров, которые только начинаются. Но как говорил президент (США, – ред. ) Джо Байден, другие лидеры G7 и ЕС, а также другие лидеры 12 наций, которые присоединились к нашему заявлению, мы привержены долгосрочным обязательствам перед Украиной в области обороны и помощи Украине в создании инфраструктуры, которая сможет в долгосрочной перспективе сдержать Россию", – приводит его слова РИА Новости.

Миллер отметил, что детали этих договоренностей прояснятся в ходе предстоящего мероприятия. По его словам, переговоры о гарантиях безопасности для Украины начнутся на этой неделе в виртуальном формате. В них примут участие заместители помощников глав внешнеполитических ведомств.

Накануне глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак анонсировал переговоры с США о двусторонних гарантиях безопасности. По сего словам, гарантии будут касаться оборонной и финансовой поддержки, а также об антироссийских санкций.

Радио Sputnik ранее писало, что Владимир Зеленский вновь обратился к Западу за помощью.

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