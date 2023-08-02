В США высказались по поводу гарантий безопасности для Украины

США пока не уточняли, какие гарантии безопасности получит Украина после переговоров
МОСКВА, 31 июля/ Радио Sputnik. Гарантии безопасности для Украины будут ориентированы на долгосрочные оборонные обязательства, заявил официальный представитель Госдепа Мэтью Миллер.
Миллер отметил, что детали этих договоренностей прояснятся в ходе предстоящего мероприятия. По его словам, переговоры о гарантиях безопасности для Украины начнутся на этой неделе в виртуальном формате. В них примут участие заместители помощников глав внешнеполитических ведомств.
Накануне глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак анонсировал переговоры с США о двусторонних гарантиях безопасности. По сего словам, гарантии будут касаться оборонной и финансовой поддержки, а также об антироссийских санкций.
Радио Sputnik ранее писало, что Владимир Зеленский вновь обратился к Западу за помощью.