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Интерфакс-АВН

Спутник "Глонасс" нового поколения запустят с Плесецка 7 августа

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Россия приступает к развертыванию группировки НКА «Глонасс-К2»
Россия приступает к развертыванию группировки НКА «Глонасс-К2».
Источник изображения: industry-hunter.com

Москва. 31 июля. ИНТЕРФАКС - Запуск навигационного спутника "Глонасс-К2" состоится 7 августа с космодрома Плесецк, сообщили в администрации сельского поселения Сафроновское Ленинского района Архангельской области.

"В соответствии с планом запусков космических аппаратов на 2023 год в рамках государственной программы Российской Федерации "Космическая деятельность России", программ международного сотрудничества и коммерческих проектов 7 августа 2023 г. с космодрома Плесецк состоится запуск космического аппарата "Глонасс-К2" № 13Л", - говорится в письме командующего космическими войсками - заместителя главкома ВКС России губернатору Архангельской области, опубликованном на сайте сельского поселения.

Отмечается, что для осуществления запуска будет задействован район падения отделяющихся частей ракеты-носителя "Вашка".

30 июня глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что спутник "Глонасс-К2" нового поколения планируется запустить в августе 2023 года.

Спутники "Глонасс-К2" - доработанный вариант аппаратов третьего поколения серии - "Глонасс-К" (первое поколение - "Глонасс", второе поколение - "Глонасс-М"). Развертывание системы ГЛОНАСС идет одновременно с развитием европейской глобальной навигационной системы Galileo, американской GPS и китайской Beidou.

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Россия
США
Продукция
Глонасс-К
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