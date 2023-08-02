Президент Мексики: Наша делегация не поедет в Саудовскую Аравию на саммит по Украине, если на нём не будет России

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Первый холодный душ для Украины по вопросу так называемого «саммита мира» в Саудовской Аравии устроила Мексика. Напомним, что в западной пропагандистской прессе было заявлено, что саммит в Саудовской Аравии «организован Украиной» и пройдёт 5-6 августа. Как сообщается, в ходе саммита Украина «попытается добиться от стран Глобального Юга поддержки своей мирной инициативы, состоящей в том, чтобы российские войска были отведены на границы 1991 года». При этом подчёркивается, что на саммит «Украина не приглашает Россию и Китай».

Комментируя известия о саммите в Саудовской Аравии, якобы организованного Зеленским, президент Мексики Мануэль Лопес Обрадор заявил о том, что мексиканская делегация в нём принимать участие не станет.

Президент Мексики говорит о том, что не видит никакого смысла в присутствии мексиканских представителей на встрече, на которую не приглашена Россия.

Мануэль Лопес Обрадор:

Я хотел бы, чтобы саммит был действительно представительным. Без России проведение переговоров о мире на Украине невозможно. Наша делегация отправится на переговоры только в том случае, если помимо Украины в них будет участвовать и Россия.

По словам мексиканского президента, «в противном случае вряд ли стоит ожидать того, что этот иррациональный вооружённый конфликт завершится».

Глава Мексики добавил, что он видит единственного бенефициара этого конфликта – это мировая оружейная промышленность, получающая невероятные для последнего времени по своим объёмам заказы и прибыли.