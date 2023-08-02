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Известия.ru

Мятежники в Нигере приостановили экспорт урана и золота во Францию

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Источник изображения: Фото: REUTERS

Mehr News: мятежники в Нигере приостановили экспорт урана и золота во Францию

Захватившие власть в Нигере военнослужащие объявили о приостановке экспорта урана и золота во Францию, сообщает 31 июля иранский портал Mehr News со ссылкой на заявление мятежников.

Экспорт золота и урана приостановлен накануне. Распоряжение военной хунты вступило в силу немедленно.

От запасов урана сильно зависит французская атомная отрасль. Так, французская Orano разрабатывала урановые рудники в Нигере в течение 50 лет. В ее ведении были два урановых рудника на месторождении возле города Арлит, отмечается в публикации.

Не так давно Orano начала исследования с целью освоения одного из крупнейших в мире урановых месторождений Imouraren, расположенного на севере Нигера в 80 км к югу от Арлита. Его запасы оцениваются примерно в 200 тыс. т. урановой руды.

Урановыми рудниками в Нигере также владеют компании из Испании и Китая.

26 июля военные в Нигере попытались заблокировать главу государства Мохамеда Базума в его резиденции в Ниамее. Организовала мятеж президентская гвардия, ее возглавил генерал Омар Чиани.

На следующий день военные Нигера заявили, что Базум смещен, а границы страны закрыты. В стране ввели комендантский час и заблокировали дороги, ведущие к зданиям национального телевидения. В тот же день мятежники заявили о приостановке работы всех учреждений республики.

На следующий день, 28 июля, США заявили, что могут свернуть сотрудничество с правительством Нигера, в том числе в сфере безопасности.

29 июля глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что Европа не будет признавать смену власти в результате мятежа.


Африканский союз также потребовал от военных в Нигере «вернуться в свои казармы и восстановить конституционную власть» в течение 15 дней с момента захвата власти. Лидеры Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) выдвинули семидневный ультиматум военным, чтобы восстановить свергнутого президента в должности

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Страны
Испания
Китай
Нигер
США
Франция
Проекты
Евросоюз
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