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Казахстан решил строить боевые корабли с Турцией

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Флаги Казахстана и Турции
Флаги Казахстана и Турции.
Источник изображения: bnews.kz

Казахстан и Турция заключили соглашение в рамках международной оборонной выставки IDEF-23 в Стамбуле. Об этом пишет издание Defence Turk.

По его информации, казахстанское предприятие «Зенит» подписало договор о сотрудничестве с Управлением военных заводов и верфей (ASFAT), находящимся под юрисдикцией Министерства национальной обороны Турции.

Детали решения не раскрываются, однако известно, что документ включает в себя проектирование и строительство морских транспортных средств, коммерческих судов и основных боевых кораблей для флота Казахстана. Таким образом проект обеспечит значительный экспортный вклад в экономику Анкары.

ASFAT также занимается производством кораблей для канадской компании Vard Marine и Украины, а в 2019 году подписала меморандум о взаимопонимании с нидерландским судостроительным предприятием Damen Group.

В октябре прошлого года в Турции спустили на воду корвет «Гетман Иван Мазепа» турецкого типа «Ада» украинских военно-морских сил. Подобные корветы для ВМС Турции получили противокорабельные ракеты Harpoon и зенитно-ракетный комплекс RAM. Также в арсенал корабля входит артиллерийская установка калибра 76 миллиметров, крупнокалиберные пулеметы и торпедные аппараты.

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  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Турция
Украина
Продукция
Harpoon ПКР
Компании
Damen Shipyards
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