«Калашников» увеличивает выпуск станков

Концерн «Калашников» активно развивает неоружейное производство, наращивая поставки станков собственного производства на отечественный рынок. В частности, в дивизионе станкостроения рост производства в 2023 году составил 40% по отношению к предыдущему году. На следующий год завод заключил контракты на изготовление токарно-винторезных высокоточных станков (250ИТВМ) с 20 российскими компаниями, что увеличивает объемы еще на 50%.

«Динамика роста говорит о высоком доверии к качеству продукции предприятия, которое с 1970-х годов занимается разработкой высокоточных и надежных станков марки 250ИТВМ. Увеличение производственных объемов запланировано по всем направлениям, и в следующем году мы увидим новую продукцию станкостроительного производства», – отметил управляющий директор АО «Концерн «Калашников» Андрей Барышников.

Напомним, недавно «Калашников» впервые заключил контракты на поставку шарико–винтовых передач и ремонт штамповой оснастки на единственном в России гибридном фрезерно–наплавочном обрабатывающем центре IZH H600.