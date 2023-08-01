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«Калашников» увеличивает выпуск станков

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250ИТВМ
250ИТВМ.
Источник изображения: АО «Концерн «Калашников»

Концерн «Калашников» активно развивает неоружейное производство, наращивая поставки станков собственного производства на отечественный рынок. В частности, в дивизионе станкостроения рост производства в 2023 году составил 40% по отношению к предыдущему году. На следующий год завод заключил контракты на изготовление токарно-винторезных высокоточных станков (250ИТВМ) с 20 российскими компаниями, что увеличивает объемы еще на 50%.

«Динамика роста говорит о высоком доверии к качеству продукции предприятия, которое с 1970-х годов занимается разработкой высокоточных и надежных станков марки 250ИТВМ. Увеличение производственных объемов запланировано по всем направлениям, и в следующем году мы увидим новую продукцию станкостроительного производства», – отметил управляющий директор АО «Концерн «Калашников» Андрей Барышников.

Напомним, недавно «Калашников» впервые заключил контракты на поставку шарико–винтовых передач и ремонт штамповой оснастки на единственном в России гибридном фрезерно–наплавочном обрабатывающем центре IZH H600.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Концерн Калашников
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