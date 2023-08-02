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ТАСС

В Петербурге изготовили серию агрегатов для терморегулирования космических аппаратов

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Логотип компании Открытое Акционерное Общество «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва».

Первую промышленную партию аппаратов передали в АО "Информационные спутниковые системы имени академика М. Ф. Решетнева" для испытаний в условиях, максимально приближенных к эксплуатационным

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Ученые Балтийского государственного технического университета (БГТУ) "Военмех" разработали и передали для испытаний в АО "Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнева" серию систем терморегулирования космических аппаратов тяжелого класса. Об этом рассказал ТАСС сотрудник инжинирингового центра "Военмех" Олег Широбоков.

"Я рад сообщить об успешном завершении первой стадии проекта, включающей также передачу первой промышленной партии на одно из ведущих предприятий российской космической отрасли - АО "Информационные спутниковые системы имени академика М. Ф. Решетнева". Вторая стадия проекта - проведение наземных испытаний электронасосных агрегатов в условиях максимально приближенных к эксплуатационным", - рассказал Широбоков.

Электронасосный агрегат на космическом аппарате нужен для того, чтобы обеспечить принудительное перекачивание теплоносителя для поддержания на борту стабильной температуры. От этой системы в будущем будут зависеть не только жизни членов экипажа, но и функционирование всей электронной аппаратуры. Разработчики также отмечают, что агрегат обладает более высокой мощностью при малых габаритах - это результат применения нейросетевых алгоритмов в системе управления. В программном обеспечении реализованы методы искусственного интеллекта, которые могут проводить диагностику технического состояния агрегата.

БГТУ "Военмех" им. Д. Ф. Устинова - одна из ведущих высших инженерных школ России, готовит кадры для предприятий оборонно-промышленного комплекса, аэрокосмической и других высокотехнологичных отраслей промышленности, а также офицеров-контрактников для Вооруженных сил РФ. Основанный в 1932 году университет ежегодно готовит около 4,5 тыс. студентов. Среди выпускников "Военмеха" - более 170 лауреатов Ленинской и Государственной премий, около 30 Героев России, Героев Советского Союза и Героев Социалистического Труда.

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Страны
Россия
Компании
ИСС Решетнева
Минoбороны РФ
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