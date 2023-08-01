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ПСЗ «Янтарь» повышает эффективность производственных процессов за счет собственных разработок

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Алексей Рахманов
Посещение ПСЗ «Янтарь» генеральным директором ОСК Алексеем Рахмановым.
Источник изображения: Пресс-служба ОСК

ПСЗ «Янтарь» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) внедряет в производство улучшения, разработанные по собственной инициативе работниками предприятия и повышающие производительность труда. С ними ознакомился в ходе посещения завода генеральный директор ОСК Алексей Рахманов.

Отдел информационных технологий ПСЗ «Янтарь» разработал и внедрил специальное программное обеспечение, способное автоматически формировать акты о случаях поломки или сбоев в работе производственного оборудования. Система позволяет значительно сократить время от момента обнаружения поломки до выполнения ремонтных работ, позволяет систематизировать информацию о простоях и поломках оборудования для использования в планировании и принятии управленческих решений. В настоящее время в проекте участвует уже более 900 единиц оборудования.

На предприятии начинается реорганизация хранения, выдачи и ремонта спецодежды - кладовая-мастерская СИЗ создана в одном из цехов предприятия. Хранение комплектов одежды и обуви организовано в ней в полном соответствии с требованиями производственной системы. В цеху обеспечена возможность стирки, сушки, обработки отпаривателем, ремонта и подшивки рабочей одежды, выдача подменных спецовок.

На предприятии создана мобильная мастерская, которая в настоящее время расположена рядом с одним из заказов на достроечной набережной. Благодаря мобильной мастерской у рабочего на заказе сокращается время на возвращение в цех за инструментом или для проведения там части работ. Теперь все это можно сделать в шаговой доступности от заказа.

По словам генерального директора ПСЗ «Янтарь» Ильи Самарина, инициатива по созданию и внедрению улучшений исходит от самих заводчан: «Мы поддерживаем такие инициативы и создаем все условия для их реализации на предприятии, с одной стороны - поощряя инициативы, с другой - добиваясь улучшений бытовых условий и производственных показателей».

Ознакомившись с внедренными на предприятии новшествами, глава ОСК Алексей Рахманов побеседовал с работниками и дал свои предложения по дальнейшему улучшению производственных процессов и оснащению рабочих мест.

«Наша задача предусмотреть все нюансы организации рабочих мест так, чтобы рабочий, не отвлекаясь ни на что, выполнял свою работу – продуктивно, качественно, быстро. Мы должны создать для этого все условия – обеспечить достаточное количество спецодежды, качественный инструмент, своевременное обслуживание станков. И эта задача нам по силам», - подчеркнул он.

Калининград © Акционерное общество «Объединенная судостроительная корпорация»

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