Войти
Известия.ru

Военный эксперт заявил о достижении РФ большого прогресса в совершенствовании ВМФ

316
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ольга Мальцева

Дандыкин: Россия достигла большого прогресса в совершенствовании ВМФ

Военно-морскому флоту (ВМФ) России уделяется большое внимание, несмотря на участие страны в специальной военной операции на Украине. Об этом 31 июля «Известиям» заявил ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Накануне российский лидер Владимир Путин сообщил, что ВМФ России только в этом году пополняют 30 кораблей разных классов. По его словам, в числе заступивших на боевое дежурство кораблей — ракетный корвет «Меркурий».

«На фоне того, что было лет 20 назад, — это очень большой прогресс. Строятся большие корабли, подводные лодки. Например, крейсер атомно-стратегического назначения «Император Александр III» введен в строй. И еще многоцелевая подводная лодка, и еще дизель-электрические подводные лодки, одна из которых была на рейде, и «Меркурий», и, скорее всего, будет фрегат «Адмирал Головко». Будут малые ракетные корабли для Черноморского флота, один из которых «Циклон», — сказал эксперт.

Дандыкин подчеркнул, что флот крайне важен в обеспечении безопасности государства.

«Исходя из того, что мы сейчас ведем специальную военную операцию, и средств на это уходит много, то, что ВМФ уделяется внимание, это говорит о том, что судостроительная программа для военного кораблестроения действует. Корабли заложены, они достраиваются», — сказал он.

Также 30 июля Путин назвал ВМФ нерушимым стражем рубежей Отечества, его гордостью и славой. Российский лидер подчеркнул, что флот с петровских времен служит стране, в его летопись вписаны триумфальные победы в морских баталиях и научные открытия.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
22350
ЧФ
Похожие новости
16.12.2022
Главные события 2022 года в военной сфере
07.12.2021
Хуаньцю шибао (Китай): вступят ли НАТО и Россия в открытую борьбу в Черном море?
03.08.2020
Российские «Мистрали» в Крыму: есть ли опасность для Украины (Апостроф, Украина)
26.02.2019
New York Times (США): несмотря на бахвальство Путина, Россия с трудом модернизирует флот
11.10.2017
Свистать всех на верфь
15.12.2016
Выбор РИА Новости: главные события 2016 года в сфере обороны и безопасности
27.01.2016
На стапеле и на кульмане
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.08 07:19
  • 53871
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.08 04:14
  • 22
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 01.08 02:03
  • 1
Создание лунного корабля
  • 31.07 21:01
  • 3
Какое оружие Ким Чен Ын может дать России
  • 31.07 16:55
  • 1
Конференция в Вене выявила "войну глобального масштаба" против православия
  • 31.07 16:32
  • 4
Учебно-боевой самолет Як-130 модернизируют под выполнение спецзадач
  • 31.07 12:47
  • 2599
Как насчёт юмористического раздела?
  • 31.07 11:05
  • 1
В ГД предложили создать систему информирования москвичей об угрозах БПЛА
  • 31.07 10:58
  • 7
"Яковлев" – новый бренд корпорации "Иркут"
  • 31.07 06:09
  • 5
Fox News: США и России никогда не быть друзьями. И на это есть три причины
  • 31.07 01:40
  • 1
Журналисты назвали угрожающее ВСУ российское оружие
  • 30.07 15:38
  • 5
В NASA приступили к созданию ядерного ракетного двигателя для полетов на Марс
  • 30.07 12:00
  • 3
В Алтайском крае разработали одежду, защищающую военных от тепловизоров
  • 30.07 09:57
  • 20
Отказ от нефти и газа затронет каждого жителя России
  • 29.07 13:19
  • 2
Россия ведет переговоры о поставках вертолетов Ми-28НЭ африканским странам южнее Сахары