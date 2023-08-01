Федерация американских ученых заявила об отказе властей США обнародовать данные о количестве ядерных боеприпасов

Вашингтон. 31 июля. ИНТЕРФАКС - При администрации Джо Байдена Соединенные Штаты прекратили обнародовать данные о количестве ядерных боеприпасов в арсенале страны, следует из сообщения Федерации американских ученых.

В Федерации отметили, что в то время как американские дипломаты заявляют о необходимости ядерной прозрачности в мире, министерство обороны и министерство энергетики отклонили два ее запроса о рассекречивании данных о нынешних запасах ядерного оружия в стране.

На ее запросы в апреле и июне этого года из министерства энергетики США был получен ответ, в котором указывалось, что Пентагон и Национальное агентство по ядерной безопасности Минэнерго (отвечающее за производство и инвентарь ядерного оружия) "считают, что на данный момент не в интересах США раскрывать размер ядерного арсенала, количество утилизированного оружия или ожидающего утилизации по состоянию на конец 2021 финансового года".